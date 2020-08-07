Лицом к событию. Подложил под страну "музыкальную бомбу"

"Мы жили в страшном зазеркалье, это была действительность практически оруэлловская, и вот эта вечная борьба с препятствиями, бег между препятствиями, игра в кошки-мышки, мне кажется, очень многих людей тогда держала в том тонусе, которого нет сейчас", - это версия музыкального критика Артура Гаспаряна о том, почему такая тяжелая действительность, как советская, порождала таких легких композиторов, как Александр Журбин. Свои 75 маэстро празднует в студии РС. Расскажет, почему он всегда улыбается. Научит, как идти сквозь жизнь позитивно