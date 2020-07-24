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РПЦ начала строительство главного храма российских олимпийцев

Проводы российских олимпийцев на игры в Ванкувер, архив

Русская православная церковь начала строительство “главного храма российских олимпийцев”, — сообщило агентство “Интерфакс”. Церковь Дмитрия Донского в окраинном районе Москвы должна стать главным храмом олимпийской сборной России.

Церковь строится в отдалённом Северном Бутове, в рамках программы патриархии по строительству 200 храмов шаговой доступности. Вокруг храма будут построены спортивная площадка, а к нему будет пристроен бассейн, паломнический центр, билетные кассы и другие социальные объекты, — цитирует агентство куратора программы, бывшего заместителя мэра Москвы Владимира Ресина.

Программа 200 храмов часто вызывала протесты у горожан из-за того, что новые церкви строились в общих городских пространствах. По словам Ресина, вокруг церкви будет построен благоустроенный парк. “А у всех российских спортсменов появится свой главный храм - такой, как есть у МЧС или у моряков”, — сказал он.

  • В июне в подмосковном парке Патриот был освящён главный храм министерства обороны. Его первоначально планировалось открыть к 9 мая, но дату открытия перенесли из-за коронавирусной инфекции.
  • С домашней зимней Олимпиады в Сочи российская олимпийская сборная постоянно попадает в допинг-скандалы. Из-за этого на играх в Южной Корее спортсмены выступали под нейтральным флагом, существовала угроза полного отстранения от игр в Токио.
  • Олимпийское движение в конце XIX века восстановило традицию языческих греческих спортивных соревнований. С игр 1936 года в нацистском Берлине соревнование предваряет факельная эстафета от Олимпии, где, как верили древние греки, заседают боги, управляющие миром.

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