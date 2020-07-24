РПЦ начала строительство главного храма российских олимпийцев

Русская православная церковь начала строительство “главного храма российских олимпийцев”, — сообщило агентство “Интерфакс”. Церковь Дмитрия Донского в окраинном районе Москвы должна стать главным храмом олимпийской сборной России.
Церковь строится в отдалённом Северном Бутове, в рамках программы патриархии по строительству 200 храмов шаговой доступности. Вокруг храма будут построены спортивная площадка, а к нему будет пристроен бассейн, паломнический центр, билетные кассы и другие социальные объекты, — цитирует агентство куратора программы, бывшего заместителя мэра Москвы Владимира Ресина.
Программа 200 храмов часто вызывала протесты у горожан из-за того, что новые церкви строились в общих городских пространствах. По словам Ресина, вокруг церкви будет построен благоустроенный парк. “А у всех российских спортсменов появится свой главный храм - такой, как есть у МЧС или у моряков”, — сказал он.
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