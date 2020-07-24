В мечети "Айя-София" проходит первая пятничная молитва

В соборе Святой Софии в Стамбуле (Большая мечеть Айя-София) проходит первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд страны – лишил собор статуса музея. В пятничной молитве принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Сегодня в помещении мечети прочли фрагменты Корана. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, допустили не более 500 человек.

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.

Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.

Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор почти тысячу лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, он был преобразован в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года, согласно летописям, участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.

Собор Святой Софии внесён ЮНЕСКО в список культурного достояния человечества. Ежегодно он привлекал миллионы туристов. По словам Эрдогана, храм и сейчас будет доступен для всех желающих.