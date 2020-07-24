Валерий Цепкало уехал из Белоруссии, опасаясь ареста

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны по соображением безопасности. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

По словам Цепкало, он получил информацию о том, что готовится его арест, поэтому вместе с детьми покинул Белоруссию и сейчас находится в России.

В конце июня Генеральная прокуратура поручила Министерству внутренних дел Белоруссии проверить факты "противоправной деятельности" во время нахождения Валерия Цепкало на посту руководителя Парка высоких технологий.

Бывший заместитель главы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, критиковавший президента Александра Лукашенко, собирался участвовать в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за якобы большого количества "забракованных" подписей. Кроме того, возникли вопросы к его жене Веронике Цепкало, которая не указала, что у неё в собственности есть акции Приорбанка.