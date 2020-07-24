Валерий Цепкало уехал из Белоруссии, опасаясь ареста

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны по соображением безопасности. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".
По словам Цепкало, он получил информацию о том, что готовится его арест, поэтому вместе с детьми покинул Белоруссию и сейчас находится в России.
В конце июня Генеральная прокуратура поручила Министерству внутренних дел Белоруссии проверить факты "противоправной деятельности" во время нахождения Валерия Цепкало на посту руководителя Парка высоких технологий.
Бывший заместитель главы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, критиковавший президента Александра Лукашенко, собирался участвовать в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за якобы большого количества "забракованных" подписей. Кроме того, возникли вопросы к его жене Веронике Цепкало, которая не указала, что у неё в собственности есть акции Приорбанка.
- К выборам допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Один из ведущих оппозиционных кандидатов Виктор Бабарико был арестован по обвинению в экономических преступлениях и помещён в СИЗО, к выборам его не допустили.
- Арестован и с конца мая находится в СИЗО блогер Сергей Тихановский, который также хотел выдвигаться в президенты. Сейчас вместо него баллотируется его жена Светлана Тихановская. Для проведения её избирательной кампании объединились штабы других оппозиционеров – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.
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