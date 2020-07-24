Россия восстановит авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией

Россия разрешит регулярное международное авиасообщение с другими странами с 1 августа. Сначала полёты будут возобновлены в Великобританию, Танзанию и Турцию. Ранее о переговорах с Москвой сообщал Минск, но о полётах в Белоруссию пока ничего не сообщается.

О возобновлении международного авиасообщения рассказал на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин, трансляцию вёл канал "Россия-24". По его словам, с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Он не назвал страны, в которые будут возобновлены рейсы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на взаимной основе с Россией согласились открыть воздушные границы только три страны – Великобритания, Танзания и Турция. Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелётам только на взаимной основе.

Она также напомнила, что власти России требуют от прибывающих в страну наличия отрицательного теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до вылета. Россияне могут пройти такой тест уже по прилёте.

Восстановление полётов в Евросоюз на основе взаимности может отложиться на месяцы: свободный въезд в союз Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это примерно в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели.