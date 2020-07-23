Россия откроет границы с другими странами по принципу взаимности

Россия на фоне пандемии коронавируса будет открывать границы с другими государствами по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва ведёт переговоры об открытии границ, но никаких решений пока не принято.

,Россия приостановила международное авиасообщение из-за угрозы распространения COVID-19 в конце марта. В начале июля запрет на полёты продлили до 1 августа.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова ранее заявила о начале переговоров с другими странами о возобновлении авиасообщения. По словам Голиковой, полёты, в частности, можно будет возобновлять, если число заражённых в странах прилёта составляет не более 40 на 100 тысяч жителей. Кроме того, необходимо будет учитывать среднесуточный прирост и коэффициент заражения.

В начале июля минтранс Турции заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля. Однако российские власти это не подтвердили.

В России, по последним данным, число заболевших коронавирусом приближается к 800 тысячам. Умерли почти 13 тысяч пациентов.

Больше всего заражений COVID-19 выявлено в Москве – почти 236 тысяч человек. Умерли в российской столице более четырёх тысяч. Режим самоизоляции, действовавший в городе с конца марта, был отменен с 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. СМИ писали, что ограничения в Москве начали снимать раньше времени по настоянию Кремля – перед началом голосования о поправках к Конституции 25 июня.

В середине июня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в сентябре мэрия Москвы может вернуть режим самоизоляции. Сегодня в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новых карантинных мер в сентябре не планируется. По словам Собянина, ситуация в городе значительно улучшилась. "Не надо собирать всякие слухи в интернете", – подчеркнул мэр.