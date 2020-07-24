ЕСПЧ дал приоритет делу призванного в армию сотрудника ФБК

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей до 31 июля ответить на вопросы по жалобе о призыве в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артёма Ионова. ЕСПЧ принял его жалобу в приоритетном порядке и рассмотрит её сразу после получения ответа. Письмо ЕСПЧ опубликовал в фейсбуке директор ФБК Иван Жданов.
У Ионова диагнострирована астма. Тем не менее, сотрудника ФБК в конце июня призвали в армию и отправили служить на Чукотку. В фонде утверждают, что Ионов был "похищен" возле его дома и лишили средств связи.
ЕСПЧ задал российским властям вопросы о том, знали ли ответственные ведомства об астме Ионова, считается ли это заболевание достаточным основанием для освобождения от воинской службы, соответствуют ли условия в подразделении, куда отправили заявителя, его текущему состоянию здоровья, а также имеет ли он доступ к необходимой врачебной помощи и лекарствам.
Как отмечают в ФБК, предоставление приоритета делу в ЕСПЧ - это очень редкий случай.
В прошлом году подобным же образом отправили в армию другого сотрудника основанного Алексеем Навальным ФБК - Руслана Шаведдинова. Его отправили служить на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане, а впоследствии, лишив средств связи, перевели в ещё более глухое место Новой Земли.
Недавно Шаведдинов рассказал об условиях своей службы, отметив, что был лишён не только средств связи, но и предметов элементарной гигиены. Суд признал призыв Шаведдинова и его отправку на Северную Землю законными.
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