ЕСПЧ дал приоритет делу призванного в армию сотрудника ФБК

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей до 31 июля ответить на вопросы по жалобе о призыве в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артёма Ионова. ЕСПЧ принял его жалобу в приоритетном порядке и рассмотрит её сразу после получения ответа. Письмо ЕСПЧ опубликовал в фейсбуке директор ФБК Иван Жданов.

У Ионова диагнострирована астма. Тем не менее, сотрудника ФБК в конце июня призвали в армию и отправили служить на Чукотку. В фонде утверждают, что Ионов был "похищен" возле его дома и лишили средств связи.

ЕСПЧ задал российским властям вопросы о том, знали ли ответственные ведомства об астме Ионова, считается ли это заболевание достаточным основанием для освобождения от воинской службы, соответствуют ли условия в подразделении, куда отправили заявителя, его текущему состоянию здоровья, а также имеет ли он доступ к необходимой врачебной помощи и лекарствам.

Как отмечают в ФБК, предоставление приоритета делу в ЕСПЧ - это очень редкий случай.