Московская полиция задержала двадцать пять человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждены два уголовных дела. О задержаниях сообщает пресс-служба московского главного управления МВД.

Об этнической принадлежности и гражданстве задержанных в сообщении не говорится, однако содержится предостережение относительно возможности экстрадиции их из России.

Ранее в пятницу ряд российских СМИ, в том числе ТАСС, телеканал "360 Подмосковье" и издание "База", сообщили о серии этнических столкновений в Москве. В частности, говорилось о массовой драке у метро "Братиславская", в ресторане азербайджанской кухни "1001 ночь" и на улице Нижние поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек.

Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.

В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошли несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняю в эскалации конфликта друг друга.

23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречи с представителями армянской и азербайджанской общин, обсудив с ними пути предотвращения национальных конфликтов и создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает сайт российского МИД.

Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира - в частности, в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.