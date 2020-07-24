Знатока "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах к школьницам

Известного игрока в "Что? Где? Когда?", двукратного обладателя приза "Хрустальная сова" Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. Как утверждает "Медуза", в 2016 году Скипский в связи с выдвинутыми против него обвинениями был вынужден уволиться из петербургской школы - однако эта история не стала публичной, и "знаток" продолжил работать с детьми.

С обвинениями в домогательствах в адрес Скипского выступила 22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина. Она рассказала в твиттере о домогательствах со стороны Скипского в то время, когда ей было 15 лет. Скипский преподавал у нее в школе географию. О похожих эпизодах рассказали ещё несколько женщин - в том числе подчёркивалось, что Скипский сексуально домогался школьниц, как правило несовершеннолетних. Многие комментаторы отметили, что о домогательствах Скипского к девочкам-подросткам знали как среди любителей "Что? Где? Когда?", так и в петербургских школах. Свидетельства нескольких женщин опубликовала "Медуза" 23 июля.

24 июля то же издание опубликовало продолжение расследования. В нём - со слов преподавателей и бывших учеников Аничкова лицея в Петербурге, где преподавал Скипский - говорится о том, что в 2016 году о домогательствах к одной из школьниц стало известно некоторым учителям лицея. После разговора с ними Скипский решил уволиться, хотя и не признал какую-либо вину. При этом директор лицея Николай Трубицын не знал настоящей причины ухода Скипского.

После ухода из лицея "знаток" продолжил работать с подростками - в частности, как тренер участников "Что? Где? Когда?".

Скипский от комментариев по поводу обвинений отказывается. "Медузе" он подтвердил, что ушёл из Аничкова лицея, но не назвал причину. В телекомпании "Игра-ТВ", которая выпускает телеверсию "ЧГК", обвинения в адрес Скипского назвали "вбросами" и "странной модой", вызванной желанием "прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы".

В последние недели в соцсетях были выдвинуты обвинения в домогательствах в адрес ряда известных лиц, прежде всего журналистов. После этих обвинений ушли со своих постов, в частности, шеф-редактор МБХ-медиа Сергей Простаков, фоторедактор того же издания Андрей Золотов, сотрудник "Сбербанка" Руслан Гафаров, отстранён от работы был сооснователь магазина комиксов "Чук и Гик" Василий Кистяковский.