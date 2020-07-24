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Евросоюз призвал власти России освободить Юрия Дмитриева

Европейский союз призвал власти России освободить историка, главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, осуждённого в среду судом в Карелии к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над приёмной дочерью, которое он отрицает.

В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС приговор Дмитриеву оценивается как непосредственно связанный с его правозащитной деятельностью и исследованиями сталинских репрессий. Дмитриев исследовал в Карелии захоронения жертв репрессий и составлял их списки. Уголовное преследование историка в ЕС оценивают как попытку дискредитации правозащитников в России, удар по гражданскому обществу и независимым голосам.

ЕС призывает немедленно освободить Дмитриева по гуманитарным соображениям принимая во внимание его возраст и угрозу коронавируса.

В начале апреля Евросоюз уже призывал российские власти освободить Дмитриева из СИЗО.

  • Суд в Петрозаводске 22 июля оправдал Дмитриева по большинству пунктов обвинения, однако признал вину в сексуальном насилии при этом назначив наказание намного ниже нижнего предела, предусмотренного Уголовным кодексом. Суд проходил в закрытом режиме, и подробности обоснования приговора неизвестны. Гособвинение решило обжаловать приговор, поскольку считает его слишком мягким. Об этом со ссылкой на представителя обвинения сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.
  • Если приговор останется в силе, Дмитриев с учётом времени, проведённого в СИЗО, может выйти на свободу в ноябре.
  • Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела. Следствие основывалось на показаниях дочери, которых в первом деле не было и которые эксперты признали крайне противоречивыми. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из России, США и европейских стран.

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