Евросоюз призвал власти России освободить Юрия Дмитриева

Европейский союз призвал власти России освободить историка, главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, осуждённого в среду судом в Карелии к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над приёмной дочерью, которое он отрицает.

В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС приговор Дмитриеву оценивается как непосредственно связанный с его правозащитной деятельностью и исследованиями сталинских репрессий. Дмитриев исследовал в Карелии захоронения жертв репрессий и составлял их списки. Уголовное преследование историка в ЕС оценивают как попытку дискредитации правозащитников в России, удар по гражданскому обществу и независимым голосам.

ЕС призывает немедленно освободить Дмитриева по гуманитарным соображениям – принимая во внимание его возраст и угрозу коронавируса.

В начале апреля Евросоюз уже призывал российские власти освободить Дмитриева из СИЗО.