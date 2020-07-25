В Москве задержаны участники акций в поддержку Хабаровска

Сотрудники полиции в Москве задержали больше 20 человек, пришедших на несанкционированные акции в поддержку протестов в Хабаровске и бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщает РБК.

Акцию напротив московской мэрии организовал "Левый фронт". Участники собирались подать заявления в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов, пересмотреть дела политзаключенных и провести проверку смены собственника в принадлежавшем Грудинину подмосковном Совхозе имени Ленина. Бывший кандидат называет акционерный конфликт попыткой рейдерского захвата. Там задержаны не меньше 25 человек.

Ещё более 10 человек задержаны на Пушкинской площади. Туда активисты, поддерживающие протесты в Хабаровске, пришли, как они говорят, кормить голубей, полицейские начали задерживать их, а потом предупреждать в громкоговоритель о несогласованности акции, передаёт телеграм-канал "Автозак LIVE".

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РБК, что на Тверской площади на акцию собрались примерно 150–200 человек. Самого политика, по его словам, полиция остановила около его дома и попросила проехать для профилактической беседы в отделение.