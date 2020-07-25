В Хабаровске прошла новая несанкционированная акция протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней учатсовали десятки тысяч человек, по оценкам наблюдателей она может вновь стать самой массовой в истории города. Трансляцию вёл канал "Настоящее время".

Жители города прошли шествием по центральным улицам и вышли на центральную площадь Ленина, где проводят митинг. Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивается.

Как отмечает корреспондент "Сибирь.Реалии", митингующие больше, чем раньше обращаются к федеральной власти. Среди лозунгов — "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия просыпайся", "Мы здесь власть". Звучали лозунги в поддержку арестованного ФСБ журналиста Ивана Сафронова и бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина, которого лишают контроля над принадлежавшим ему Совхозом имени Ленина.