Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) продать лимузин Mercedes Benz S-класса, сообщил в своём телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее издание "Открытые медиа" обнаружило, что её автомобиль может стоить 9,5 миллиона рублей.

Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи почитаемой в РПЦ святой Матроны Московской. Она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и несколькими принадлежащими церкви гостиницами.

С тех пор как она стала настоятельницей Покровского монастыря, в её личном автопарке сменилось как минимум четыре Mercedes-Benz, следует из данных ГИБДД, с которыми ознакомились "Открытые медиа". Сначала она ездила на сравнительно бюджетных моделях, но в 2011 и в 2016 покупала себе престижный Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Публикация "Открытых медиа" вызвала скандал в околоцерковной среде. В феврале 2020 года служащий в монастыре священник собирал деньги на пересадку печени малолетнему сыну. В конце февраля он умер. Тогда диакон Андрей Кураев сообщил со ссылкой на свой источник, что Феофания денег на ребёнка не дала, сославшись на отсутствие у монастыря денег. Священник был переведён в другой монастырь. Как пишет православное издание "Ахилла", в тот же день, когда ребёнок умер, Феофания получила награду от патриарха за долгую службу.