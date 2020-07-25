В Казани задержана представитель "Трансперенси Интернешнл - Россия"

В Казани задержана глава екатеринбургского отделения "Трансперенси Интернешнл - Россия" Екатерина Петрова. Она проводила лекцию по контролю за госзакупками в офисе "Объединённых демократов".

ОМОН штурмом взял помещение. В твиттере проекта сообщается, что всех задержанных проверяют на причастность к терроризму.

Среди задержанных федеральный координатор движения "Время" Николай Артеменко. Он сообщил, что ОМОН задерживал участников лекции в грубой форме.

В начале июля в Казани полицейские задержали шестерых человек в штабе проекта "Объединённые демократы". Сотрудники МВД мотивировали свои действия сообщением о правонарушении. Никаких документов на обыск или законных оснований для осмотра они не предъявили, – утверждают в проекте. Из офиса были изъяты листовки, стикеры оппозиционного содержания и секс-игрушки, представители штаба утверждают, что изъятые предметы были принесены с собой сотрудниками МВД. Шестеро человек из штаба были доставлены полицейскими на медицинское освидетельствование, у них искали следы наркотиков.