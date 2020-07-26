Сенатор от ЕАО призвал наказать "зачинщиков" митингов в Хабаровске

Член Совета Федерации от Еврейской автономной области член "Единой России" Владимир Джабаров предложил привлечь к уголовной ответственности "зачинщиков" акций в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также выдворять из России иностранцев, участвующих в митингах в Хабаровске.

Также в интервью "ПолитЭксперту" он заявил, что такие акции подрывают конституционный строй государства, а участвовать в них приглашают за деньги - сообщает Сибирь.Реалии.



"На мой взгляд, уже те, кто выходит на митинги, они это делают не из-за Фургала, а потому что хотят дестабилизировать ситуацию в РФ, организовать беспорядки. А если на митинги выходят люди, не имеющие отношения к РФ, приезжие, рабочие, мигранты, то их нужно немедленно выдворять. Наводить порядок", – заявил Джабаров.



Он добавил, что некоторые участники акций выходят на улицы за деньги. По его словам, он видел объявления, где предлагали 1000 рублей в день.

Сенатор также считает, что "есть доказательства" вины Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств 15-летней давности. "Вину его, конечно, докажет или не докажет суд. Другое дело, что идет нарушение закона – несанкционированные митинги. Мне кажется, что пора найти зачинщиков и привлечь их к уголовной ответственности", – сказал сенатор.