Сенатор от ЕАО призвал наказать "зачинщиков" митингов в Хабаровске

Член Совета Федерации от Еврейской автономной области член "Единой России" Владимир Джабаров предложил привлечь к уголовной ответственности "зачинщиков" акций в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также выдворять из России иностранцев, участвующих в митингах в Хабаровске.
Также в интервью "ПолитЭксперту" он заявил, что такие акции подрывают конституционный строй государства, а участвовать в них приглашают за деньги - сообщает Сибирь.Реалии.
"На мой взгляд, уже те, кто выходит на митинги, они это делают не из-за Фургала, а потому что хотят дестабилизировать ситуацию в РФ, организовать беспорядки. А если на митинги выходят люди, не имеющие отношения к РФ, приезжие, рабочие, мигранты, то их нужно немедленно выдворять. Наводить порядок", – заявил Джабаров.
Он добавил, что некоторые участники акций выходят на улицы за деньги. По его словам, он видел объявления, где предлагали 1000 рублей в день.
Сенатор также считает, что "есть доказательства" вины Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств 15-летней давности. "Вину его, конечно, докажет или не докажет суд. Другое дело, что идет нарушение закона – несанкционированные митинги. Мне кажется, что пора найти зачинщиков и привлечь их к уголовной ответственности", – сказал сенатор.
- Акции в защиту арестованного Фургала проходят в Хабаровском крае уже более двух недель. Они не прекратились после отстранения Фургала от должности и назначения врио главы региона Михаила Дегтярёва.
- 25 июля в Хабаровске состоялась одна из самых многочисленных акций, в ней по некоторым оценкам участвовало порядка 50 тысяч жителей. Во многих городах Дальнего Востока и Сибири в этот день прошли акции солидарности с жителями Хабаровского края и в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Участники акций отрицают, что выходят на них за деньги. У протестов нет ярко выраженных лидеров и координаторов.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".
- Детярёв ранее также утверждал, что в протестах участвуют некие иностранцы - не приведя доказательства. Дегтярёв отказался встречаться с участниками акций протеста. В воскресенье он пообщался со сторонниками Фургала, находясь в поездке по краю, на трассе от Ванино до Советской Гавани. Дегтярёв сказал, что "не бегает" от участников митингов, но при этом подтвердил, что не выйдет к протестующим. Он предложил создать некий народный совет при губернаторе с участием представителей разных групп общественности.
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