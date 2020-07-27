"Новодворская с другого фланга": соцсети о смерти Нины Андреевой

В Петербурге ушла из жизни 81-летняя публицистка Нина Андреева. Хотя она много лет занималась журналистикой и политикой, в историю Андреева вошла одним своим текстом - открытым письмом под названием "Не могу поступаться принципами" - своего рода антиперестроечным манифестом, опубликованным в 1988 году.

Роман Попков:

Ого, все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату. Нина Андреева умерла. Вот как объяснить миллениалам и зумерам, кто это такая?

Вообще ситуация напоминает «пятилетку гонок на лафетах». Лимонов, теперь Нина Андреева. Священные монстры моей юности уходят. Проханов только остался с Баркашовым.

Текст, действительно, исторический, и для понимания эпохи его стоит прочесть целиком, приведём лишь пару отрывков:

Взять вопрос о месте И. В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем связана вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой исторической личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходят от активной трудовой, политической и общественной деятельности. В формулу "культа личности" насильственно втискиваются индустриализация, коллективизация, культурная революция, которые вывели нашу страну в разряд великих мировых держав. Все это ставится под сомнение. Дело дошло до того, что от "сталинистов" (а в их число можно при желании зачислять кого угодно) стали настойчиво требовать "покаяния"... Взахлеб расхваливаются романы и фильмы, где линчуется эпоха бури и натиска, подаваемая как "трагедия народов".

Из долгих откровенных разговоров с молодыми собеседниками выводим мы такие умозаключения, что атаки на государство диктатуры пролетариата и тогдашних лидеров нашей страны имеют не только политические, идеологические и нравственные причины, но и свою социальную подпочву. Заинтересованных в том, чтобы расширить плацдарм этих атак, немало, и не только по ту сторону наших границ. Наряду с профессиональными антикоммунистами на Западе, давно избравшими якобы демократический лозунг "антисталинизма", живут и здравствуют потомки свергнутых Октябрьской революцией классов, которые далеко не все смогли забыть материальные и социальные утраты своих предков. Сюда же следует отнести духовных наследников Дана и Мартова, других, по ведомству российского социал-демократизма, духовных последователей Троцкого или Ягоды, обиженных социализмом потомков нэпманов, басмачей и кулаков.

Евгений Ермолин:

Попав в Албанию, я покопался в инете и обнаружил, что в начале этого года умерла вдова Энвера Ходжи, Неджмие. Хранившая память о муже-диктаторе. Несгибаемая коммунистка - правда, с каким-то националистическим в последнее время уклоном, уступая временам и обстоятельствам.

Нина Андреева была одной из главных идейных вдов Сталина, безуклонно державшая генеральную линию и игнорировавшая мешавшую идейной чистоте эмпирику.

Кирилл Шулика:

Нина Андреева не была автором "Не могу поступиться принципами". Статья была написана в аппарате ЦК КПСС под началом Егора Лигачева, который в те годы был партийным идеологом. Но сама статья родилась из письма Андреевой, которая она написала в ЦК, то есть с ним просто, как бы сейчас сказали, поработали райтеры.

И вот вы представьте, чтобы сейчас реально человек с улицы, написавший письмо в Кремль, вдруг стал бы знаменитым... А Андреева стала не просто знаменитой, это был символ антиперестроченых реакционных сил, то есть мракобесов того времени. И, кстати, поэтому она никуда не выросла, оставаясь на смерти в той самой эпохе, когда появилось "Не могу поступиться принципами". Ее можно сравнить с Новодворской, которая была на противоположном фланге, но тоже не сдвинулась за долгие годы оттуда ни на миллиметр.

Я вообще думал, что Андреева умерла уже давно... Но вот удивительно долгую жизнь, дай Бог здоровья, живут яркие персонажи той эпохи. Лигачеву в ноябре будет 100 лет, Горбачев, Рыжков, Долгих, Бакланов... До глубокой старости дожили маршалы Соколов и Язов. Это все как минимум наши современники.

Михаил Виноградов:

Не уверен, что вообще читал статью Нины Андреевой (да и что там читать?), но когда-то это парализовало работу всемогущего политбюро на два дня.

Армен Гаспарян:

А молодые поди и не знают, кто это

Ксения Собчак:

Как же не помним? В фильме про Листьева об этом рассказывала подробно ,посмотрите. Нет сегодня Нины Андреевой на сериал Чики!!)))

Артур Асафьев:

А кто-то из моих сверстников помнит, какая тревога охватила нас в марте 1988 года, когда в "савраске" появилась эта статья?

Дмитрий Аграновский:

Тогда статья Нины Андреевой произвела настоящий ужас среди «перестройщиков». Они решили, что это начало контрнаступления патриотов. Увы, тогда этого не случилось. А Нина Андреева умерла в Ленинграде. Мы никогда не признаём это лающее название с немецких карт.

Александр Матусевич:

На всю страну нашлась одна честная женщина. Увы, только одна... Светлая память.

Михаил Захарчук:

Сегодня ушла из жизни Жанна д*Аарк приснопамятных перестроечных времён, мужественная, я бы даже сказал героическая русская женщина Нина Александровна Андреева. В дурные годы, когда люди, беременной перестройкой страны тихонько сползали с ума, алчно жаждая непонятно каких перемен и потому слепо ведясь на поводу у авантюристов разных мастей, она одна-единственная трезво выступила против коллективного безумия и в полный голос заявила: «Не могу поступиться принципами». Так называлась её большая статья в газете «Советская Россия» от 13 марта 1988 года. В ней резко критиковался невнятный, как впоследствии оказалось ублюдочный и продажный курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и его авантюрной перестройки. Андреева решительно осуждала «сторонников «леволиберального социализма», которые, по её мнению «формируют тенденцию фальсифицирования истории социализма» и замалчивают достижения прошлого и настоящего. Автор их упрекала в западничестве и космополитизме. Подвергла она критике и сторонников так называемого «крестьянского социализма».

В качестве заголовка Андреева использовала цитату из речи Горбачёва на февральском (1988) пленуме ЦК КПСС: «Мы должны и в духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать, руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами». Поэтому удар «зубодробительный, удар искросыпительный, удар скуловорот» со стороны Андреевой был генсеку особенно болезненным. Так его мордой по батарее центрального отопления ещё никто не возил. Разозлённый, он собирал два дня кряду (23 и 24 марта) заседания Политбюро и витийствовал там, что твой незабвенный Керенский, обсуждая выступление Нины Андреевой. Так припекло болезного!

Александр Роджерс:

Я сегодня перечитал её написанное в 1988 году открытое письмо «Не могу поступаться принципами».



Не к чему придраться. Написано предельно чётко и аргументировано. Что нельзя поливать грязью историю, потому что это ничем хорошим не закончится. Что нельзя подменять красочный интернационализм безликим космополитизмом (лишённым Родины и отрицающим собственные корни). Что нельзя допускать однобокости в исторических оценках. Что искажения истории в угоду художественному «творчеству» недопустимо. Что горбачёвская «перестройка» превратилась в черноротую помойку, разваливающую страну.

Какой разительный контраст с нынешней деградацией представляет собой полемическое письмо Нины Андреевой. Вчитайтесь в эти отточенные формулировки и прекрасную аргументацию, поразитесь богатству эрудиции.



Не зря Яковлев в ответ на это письмо разродился истерическим враньём «Черчилль не мог такого про Сталина говорить, вывсёврёти!» (прямо как Сёмин и Жуков истерили в ответ на мою критику их троцкизма).



Если бы главой КПРФ была Андреева, а не Зюганов, то и история могла бы пойти иначе, а Коммерческая партия Российской Федерации возможно осталась бы Коммунистической.



Таких людей уже больше не делают. Нет больше коммунистов. Уходят, умирают последние.



Ушла эпоха.

Василий Андреев:

Светлая память. И спасибо за статью, письменный памятник перестройке, живое свидетельство как ублюдочные яковлевы, собчаки, арбатовы, коротичи через надстройку расшатывали, добивали СССР. Напоминание нам какого адски инфантильного состояния достигло тогда классовое сознание масс.

Сергей Удальцов:

Но в поздней КПСС большинство как раз смогло поступиться принципами, поэтому уже в 91-м Советского Союза не стало...

Андрей Перла:

Увидел в ленте уже несколько упоминаний о смерти Нины Андреевой. Конечно, все пишут в том духе, что вот, новым поколениям уже не объяснить, а мы-то помним...

Но, на самом деле, ничего интересного мы не помним. Ну, написал человек однажды текст, который невротизированное до последней крайности, тревожное, лишённое ориентиров умирающее советское общество восприняло как знак возможного поворота руля, а поворота не случилось, не было у руля уже рулевого.и румпель сгнил. Общество с облегчением (люди идиоты и крепки только задним умом) выдохнуло, покидалось в сторону автора страшного текста нации... И забыло о прискорбном случае, отвлеклось на новые информационные поводы.

Лев Симкин:

А что потом, после ее звездного часа? Россия изменилась, а она осталась той же. И ничего - всю оставшуюся жизнь получала за ту статью дивиденды. Ругала за предательство Горбачева и Зюганова, и сама возглавила партию с тем же именем, что была при Сталине – ВКП (б) - Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

Как говорил первый коммунист Маркс, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Правда, сам он повторил это за Гегелем.

Сергей Зеленин:

Собственно она была пустышкой, искусственно раздутой начальством в своих целях. В её статье был пущен в массы сталинистов фейк про "соху и атомную бомбу" якобы от имени Черчилля (была выдумана его "речь" в ПО в 1959-м).

Получила свои 15 минут славы и ушла в политическое небытие.

Александр Коммари:

Нина Александровна Андреева, как и положено хорошему консерватору - а она была консерватором, советским консерватором, точно увидела, куда идет процесс "реформирования социализма". Как и положено консерватору, предложить какую-то альтернативу этому она не могла.

Травля, которую ей устроили перестройщики, была в худших образцах травли именно советского типа, мерзкой и отвратительной. Можно смело сказать что именно тогда, весной 1988 года, начался процесс ликвидации социализма в СССР и буржуазная контрреволюция.

Егор Холмогоров:

Умершая Нина Андреева была буревестником ужасной трагедии русского народа.

Суть трагедии была в следующем. Все чем смогла ответить "консервативная" советская бюрократия на наползавшую яковлевскую перестройку с понятными вытекавшими из нее миазмами ельцинщины - это беспомощный манифест дегенеративного коммуно-сталинизма.

"Классовый подход, государство диктатуры пролетариата, обиженные социализмом потомки нэпманов, басмачей, кулаков". И вся вот эта блевота.

При том, что, понятное дело защищать консервативный курс в 1988 году можно было по другому: великая держава, тысячелетние традиции, исторический путь народа, апелляции к наследию русской партии, деревенщиков, к неотрадиционной модели позднесоветского общества, космическая и образовательная утопия. То есть защиту можно было вести через то что можно и нужно было сохранить.

Нина Андреева четко педалировала как принципы и ценности то, что на самом деле необходимо было разрушить. И тем самым исключала альтернативы.

Либо перестройщики, либо нинаандреева. Иного не дано.

Если за письмом стоял Лигачев - это даже удивительно, так как он в целом был в теме аутентичной патриотики и даже был поклонником поэзии Гумилева. Но

Нина Андреева это была высушенная коммунистическая догматика...

Какое-то альтернативное политическое поле начало вырисовываться очень робко только в 1990-1991, а манифест был заявлен только с появлением Слова к народу. Но это уже было слишком поздно.

А в 1988 оппозиция была выстроена предельно четко и таким способом, что заведомо предопределяла победу яковлевской "перестройки" над "тупыми коммуняками" при том, что русские даже не были субъектом игры.