Путин и Зеленский обсудили положение на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины. Телефонный разговор двух лидеров состоялся за несколько часов до вступления в силу нового соглашения о прекращении огня.



Путин и Зеленский поддержали введение перемирия между конфликтующими сторонами в полночь с 26 на 27 июля.



Офис Зеленского сообщил, что президент Украины обратил внимание Путина на необходимость дальнейших шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в России, на востоке Украины и в Крыму.



По сообщению Кремля, президент России заявил Зеленскому, что решение Украины провести местные выборы противоречит Минским соглашениям, призванным содействовать мирному разрешению конфликта, начавшегося в 2014 году.



Разговор обоих лидеров состоялся вскоре после заявления украинского командования о "начале подготовки" к введению режима прекращения огня. Если такой режим будет соблюдаться, это "поможет проложить путь к выполнению других положений" Минских договорённостей, заявил офис президента Украины.