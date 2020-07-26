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Путин и Зеленский обсудили положение на востоке Украины

Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины. Телефонный разговор двух лидеров состоялся за несколько часов до вступления в силу нового соглашения о прекращении огня.

Путин и Зеленский поддержали введение перемирия между конфликтующими сторонами в полночь с 26 на 27 июля.

Офис Зеленского сообщил, что президент Украины обратил внимание Путина на необходимость дальнейших шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в России, на востоке Украины и в Крыму.

По сообщению Кремля, президент России заявил Зеленскому, что решение Украины провести местные выборы противоречит Минским соглашениям, призванным содействовать мирному разрешению конфликта, начавшегося в 2014 году.

Разговор обоих лидеров состоялся вскоре после заявления украинского командования о "начале подготовки" к введению режима прекращения огня. Если такой режим будет соблюдаться, это "поможет проложить путь к выполнению других положений" Минских договорённостей, заявил офис президента Украины.

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