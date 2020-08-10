Лицом к событию. Устоит ли в Беларуси диктатура Лукашенко?

9 августа Светлана Тихановская выиграла выборы президента Беларуси. Победителем 10 августа нагло объявлен правящий страной 26 лет Александр Лукашенко, якобы получивший больше 80% голосов. Массовые уличные выступления в Минске после ночных столкновений с силами МВД, видимо, подавлены. Итоги выборов и политического противостояния в Беларуси обсуждают Дмитрий Навоша, Юрий Дракохруст Ярослав Романчук, Ольга Карач. Ведет передачу Михаил Соколов