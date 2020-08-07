Время Свободы: Протесты, кровь, резиновые пули - все атрибуты "победителя"
Насколько силен протестный потенциал среди тех, кто считает сфальсифицированными итоги выборов президента Белоруссии? ***Как Москва относится к очередному переизбранию Александра Лукашенко главой белорусского государства? ***Почему многие живущие за рубежом белорусы не смогли подать свой голос на президентских выборах?
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