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Время Свободы

Время Свободы: Протесты, кровь, резиновые пули - все атрибуты "победителя"

Время Свободы: Протесты, кровь, резиновые пули - все атрибуты "победителя"
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Время Свободы: Протесты, кровь, резиновые пули - все атрибуты "победителя"

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Насколько силен протестный потенциал среди тех, кто считает сфальсифицированными итоги выборов президента Белоруссии? ***Как Москва относится к очередному переизбранию Александра Лукашенко главой белорусского государства? ***Почему многие живущие за рубежом белорусы не смогли подать свой голос на президентских выборах?

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