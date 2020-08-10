Время Свободы: Протесты, кровь, резиновые пули - все атрибуты "победителя"

Насколько силен протестный потенциал среди тех, кто считает сфальсифицированными итоги выборов президента Белоруссии? ***Как Москва относится к очередному переизбранию Александра Лукашенко главой белорусского государства? ***Почему многие живущие за рубежом белорусы не смогли подать свой голос на президентских выборах?