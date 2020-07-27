Ушедшие из "Ведомостей" в знак протеста журналисты создали новое медиа

Группа журналистов, покинувших недавно газету "Ведомости" в знак протеста против назначения нового главного редактора и смены редакционной политики издания, объявила о запуске нового проекта. Он будет называться VTimes.

"Этот медиа-ресурс будет освещать уже известные вам по «Ведомостям» темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал" - говорится в обращении журналистов, создающих новое СМИ. Это будет онлайн-проект, заработать он должен осенью. Советником редакции станет основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр.

Один из создателей VTimes Александр Губский сообщил Forbes, что у проекта нет институциональных инвесторов, он рассчитывает зарабатывать за счёт краудфандинга, а также за счет рекламы. Кто будет главным редактором и издателем - пока не определено. Всего в проекте, по словам Губского, участвует несколько десятков журналистов, в том числе Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова и другие.