Руководство РФ в мире одобряют меньше, чем руководство США и ФРГ

Россия осталась на последнем месте среди четырёх держав по уровню одобрения её руководства в мире. Таковы данные свежего исследования социологической компании Gallup. Рейтинг составляется раз в год, начиная с 2007 года, замеряется популярность руководства четырёх стран - США, России, Германии и Китая. Последнее место в этом рейтинге для России традиционно.

На первом месте в рейтинге, как и в два предыдущих года - Германия, представленная канцлером Ангелой Меркель. С одобрением к руководству Германии относятся 44 процента опрошенных по всему миру. Соединённые Штаты на втором месте - 33 процента. Рейтинг руководства США заметно упал в первый год президентства Дональда Трампа, сейчас он вырос, но незначительно. Руководство КНР одобряет 32 процента, России - 30 процентов. При этом в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия на востоке Украины, этот показатель был 22 процента.