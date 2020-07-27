В Химках застрелен человек. ФСБ утверждает, что он готовил теракт

ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт в Москве. Подозреваемый в его подготовке уроженец Центральной Азии застрелен в подмосковных Химках - как утверждается, при попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и те открыли стрельбу в ответ.

Как пишет "База", "оперативникам поступила информация, что в гаражном кооперативе в Химках кто-то хранит оружие и боеприпасы". Утверждается, что о подозрениях в том, что его брат связан с террористами, в правоохранительные органы сообщил также брат убитого.

Опубликовано видео с места стрельбы.

В ФСБ утверждают, что подозреваемый хотел открыть стрельбу в одном из людных мест в Москве. На места происшествия обнаружен автомат и гранаты, а при обыске в квартире, где жил убитый - доказательства его связи "с эмиссарами международной террористической организации, запрещённой в России", какой именно - не говорится. О других подробностях также не сообщается.

17 июля в ФСБ сообщали, что предотвратили теракт в Хабаровске - также "в местах скопления людей". Имелись в виду массовые акции протеста, которые проходят в этом городе. Подозреваемый в подготовке теракта задержан.