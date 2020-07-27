WSJ: США введут санкции против Халифы Хафтара

США намерены ввести санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, если он продолжит препятствовать экспорту нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, решение Хафтара продолжать блокаду морских портов Ливии принято под давлением России.

Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что американские спецслужбы и Пентагон имеют информацию о связях Хафтара с российскими наёмниками из "частной военной компании Вагнера". Как утверждается, они контролируют в Ливии крупнейшее нефтяное месторождение Шарара. Российские СМИ связывают "ЧВК Вагнера" с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

По данным The Wall Street Journal, под санкции могут попасть земля и недвижимость Хафтара в американском штате Вирджиния.

США, Турция и ООН неоднократно заявляли о наличии в Ливии российских бойцов "ЧВК Вагнера". Россия называет эти утверждения безосновательными.