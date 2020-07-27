WSJ: США введут санкции против Халифы Хафтара

США намерены ввести санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, если он продолжит препятствовать экспорту нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, решение Хафтара продолжать блокаду морских портов Ливии принято под давлением России.
Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что американские спецслужбы и Пентагон имеют информацию о связях Хафтара с российскими наёмниками из "частной военной компании Вагнера". Как утверждается, они контролируют в Ливии крупнейшее нефтяное месторождение Шарара. Российские СМИ связывают "ЧВК Вагнера" с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".
По данным The Wall Street Journal, под санкции могут попасть земля и недвижимость Хафтара в американском штате Вирджиния.
США, Турция и ООН неоднократно заявляли о наличии в Ливии российских бойцов "ЧВК Вагнера". Россия называет эти утверждения безосновательными.
- Национальная нефтяная корпорация Ливии прекратила нефтедобычу на месторождении Шарара год назад. В начале июня стало известно о возобновлении работ. Однако через несколько дней после этого компания заявила, что территорию месторождения заняли иностранные наёмники. Добыча нефти вновь была приостановлена. Тогда же поступили сообщения о блокаде ливийских портов армией Хафтара.
- В Ливии идёт гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Халифы Хафтара.
- Хафтар учился в Москве, он гражданин США. Он был одним из главных приближённых бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему. В США он сотрудничал с ЦРУ и разрабатывал план свержения Каддафи.
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