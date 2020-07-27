"ЕР" не нашла нарушений этики в дорогом гардеробе вице-мэра Москвы

Комиссия по этике "Единой России" не нашла нарушений этических норм партии в одежде и ювелирных украшениях, которые носит заместитель мэр Москвы Анастасия Ракова. Ответ комиссии по этике публикуют "Открытые медиа", которые направили в партию официальный запрос после расследования Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией, проанализировав фотографии, утверждал, что общая стоимость нарядов и украшений Раковой достигает 15 миллионов рублей - при том, что её задекларированный годовой доход вдвое меньше этой суммы.

В ответе комиссии по этике "Единой России" говорится, что опубликованную Навальным информацию нельзя признать достоверной, поскольку "выводы о стоимости вещей и ювелирных украшений могут быть сделаны только экспертом при подтверждении их подлинности и принадлежности определённым брендам, что не могло быть осуществлено автором публикаций".

В письме, подписанном главой комиссии по этике, бывшим журналистом Евгением Ревенко, также говорится, что Ракова придерживается личной скромности в публичном поведении (таково требование этических норм "Единой России"), поскольку она "при появлении на публике не демонстрировала и не озвучивала марку и стоимость надетых на ней вещей и украшений".