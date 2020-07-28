Лез под юбку. Тренеров "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах

Участника игры "Что? Где? Когда?", двукратного обладателя приза "Хрустальная сова" Михаила Скипского обвинили в домогательствах по отношению к школьницам. Первой о его поведении рассказала журналистка The Bell Екатерина Аренина. К ней присоединились и другие бывшие ученицы Скипского. В домогательствах обвинили также казанского и пермского тренеров.

С Михаилом Скипским Екатерина Аренина познакомилась в 2009 году, когда в десятом классе перешла учиться в Аничков лицей. Ей было 15 лет. Скипский преподавал у нее географию. “Он много шутил, временами пошло, и в общем-то всем нравился: молодой веселый мужчина”, – рассказывает Аренина.

Помимо уроков истории, Скипский вел у Арениной тренировки по "Что? Где? Когда?". Они начали общаться вне школы и иногда ходили в кафе. Однажды Скипский попытался поцеловать свою ученицу.

“Я растерялась и ушла. Больше мы за кофе не ходили и не общались”, – рассказывает Аренина. Но через некоторое время школьница столкнулась со Скипским случайно. “Мы стояли разговаривали, и тут он начал трогать меня за попу, потом предложил нам с подругой поехать к нему. Мы отказались и ушли”, – рассказывает Аренина.

Родителям девушка ничего не рассказывала, потому что боялась: это могло послужить для них поводом, чтобы забрать ее из Аничкова лицея. Менять школу же Аренина не хотела.

История Екатерины Арениной далеко не единственная. Виктория Маяковская рассказала Радио Свобода что тоже столкнулась с домогательствами Михаила Скипского в возрасте 16-17 лет. Маяковская познакомилась со Скипским, выступая за школьную команду по одной из интеллектуальных игр - тренер готовил ее к выступлению в финальной серии на городском фестивале. Они начали переписываться, Скипский оказывал Маяковской знаки внимания и звал в гости, но после фестиваля общение прервалось.

Однако через несколько месяцев Скипский вспомнил про девушку и предложил встретиться. “Мы пошли на крышу, и тут резко начались приставания и реальные попытки насилия. Он стягивал с меня майку, пытался залезть под юбку”, – рассказывает Маяковская.

Родителям об этом эпизоде она, как и Аренина, не рассказала. “Шанс нарваться на “сама виновата” был слишком высок”, – считает Маяковская.

Похожую историю рассказала Радио Свобода Вероника (имя изменено по ее просьбе). Она тоже училась у Скипского на уроках географии и ходила к нему на тренировки по "Что? Где? Когда?". Однажды команда поехала на соревнования в другой город на автобусе. “Скипский взял себе билет рядом со мной и предложил опереться на него, чтобы было удобнее спать. Потом его рука переместилась ко мне под кофту, а через несколько минут он начал меня целовать”, – рассказывает Вероника.

После поездки, по словам Вероники, Скипский периодически пытался “поймать” ее в школе или в метро после школы, звал домой на чай. “Мы начали обсуждать его поведение с подругами. Оказалось, что неоднозначные знаки внимания получаю не только я, – говорит Вероника, – Он мог прислать пошлые сообщения или даже комментарии под фото. Сначала это казалось забавным, а потом мы уже не знали, как на это реагировать. Стали ходить с подругами вместе, чтобы не оставаться со Скипским наедине”.

Рассказать о происходящем родителям Вероника боялась. “Они вроде бы гордились, что я учусь в престижной школе и получаю хорошие оценки”, – добавляет она.

Психолог Сергей Скворцов считает, что сохранение таких историй в секрете от родителей и учителей вполне естественно. “Чем более элитарным является сообщество, внутри которого человек находится, тем сложнее ему бывает рассказать о элементах насилия, которые внутри него происходят, – говорит эксперт. - Если ребенок ходит в обычную школу, ему не так страшно, что за рассказ о домогательствах со стороны учителя его из нее исключают. Ученики элитных школ понимают, что родители возлагают на них большие надежды и радуются хорошим оценкам. Рассказав о домогательствах, можно и себе сломать жизнь, и родителям все ожидания разрушить. Дети это прекрасно понимают”.

О домогательствах Михаила Скипского к школьницам публично рассказывали и раньше - например это делала Евгения Анисимова. “Я никогда об этом не молчала: рассказывала о домогательствах с его стороны даже в рамках кампании #ЯНеБоюсьСказать. Просто раньше история не расходилась. Сейчас из-за ряда скандалов и новой волны #MeToo меня наконец-то услышали”, – говорит Анисимова.

Сел на мою полку, засунул руку под лифчик и в трусы

В 2009 году Анисимовой было 13 лет, она была членом школьной команды по "Что? Где? Когда?". Вместе с тренером команда отправилась на поезде на чемпионат России в другой город. Анисимова рассказывает, что, когда все в купе уснули, Скипский сел на полку Анисимовой, начал гладить девушку, а потом засунул руку под лифчик и в трусы. “Я тогда ни с кем это не обсуждала. В 13 лет я даже правильно сформулировать не могла, что произошло: пыталась поговорить с учителем, он не отреагировал. Возможно, проблема была в том, что я не теми словами описала этот случай. В итоге никто ему не придал должного значения”, – говорит Анисимова.

Рассказывая о своем опыте, Анисимова хочет добиться, чтобы Скипского отстранили от работы с детьми. “Я не хочу обращаться в суд, потому что кроме показаний таких же, как я, школьников, никаких доказательств у меня нет, – говорит она, – Зато институт репутации сейчас работает таким образом, что можно лишиться работы, если про тебя всплывают такие истории. На это я и надеюсь”.

При неформальной коммуникации свалиться во что-то неправильное проще

Анисимова уверена, что многие игроки "ЧГК" знали о том, что Скипский домогается девочек-подростков, но закрывали на его поведение глаза. Впрочем, видимо, знали все-таки не все.

Например, игрок “Что? Где? Когда?" и популяризатор математики Константин Кноп рассказал Радио Свобода, что до нынешней волны обвинений не слышал о том, что Скипский домогается школьниц. “Было известно, что он держится с детьми на короткой ноге и иногда при них матерится. Ничего такого, что бы было, с моей точки зрения, за гранью нормальности, я про Скипского не знал”, – говорит Кноп.

Кноп считает, что сами по себе неформальные, дружеские отношения школьников с тренером вполне нормальны, но “в таких отношения важно не переступать грань, потому что при неформальной коммуникации свалиться во что-то неправильное с точки зрения морали и этики всегда проще. Развращение школьниц, безусловно, находится за гранью адекватных неформальных отношений”, – считает он.

Скипский был вынужден уйти из Аничкова лицея в 2016 году именно после обвинений в домогательствах, но продолжил работать с детьми и готовить их к играм “Что? Где? Когда?”.

Радио Свобода не удалось получить комментарий Михаила Скипского, остался без ответа и запрос, направленный в компанию "Игра-ТВ". Генеральный продюсер “Игра-ТВ” и магистр “Что? Где? Когда?” Андрей Козлов от комментариев тоже отказывается. Ранее Козлов называл обвинения в домогательствах "странной модой, появившейся в Америке" и рассуждал, что женщины, выступающие с такими обвинениями, делают это в поисках славы.

Позицию Козлова разделяют далеко не все в ЧГК-сообществе. 27 июля пять объединений игроков спортивной версии “Что? Где? Когда?” попросили Международную ассоциацию клубов (МАК) ЧГК отстранить Скипского от работы с детьми. Открытое письмо подписали Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы и еще 50 игроков. “Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве”, — пишут авторы обращения.

Ранее со своей должности ушла глава дисциплинарной комиссии МАК Мария Уварова. В качестве причины она называла запрет обладателя бренда “Что? Где? Когда?” и гендиректора телекомпании “Игра-ТВ” Натальи Стеценко отвечать на запрос “Би-би-си” о том, будет ли комиссия проводить проверку в отношении Скипского.

Сейчас сообщество “Что? Где? Когда?” готовит рекомендации о корректном поведении игроков, рассказал Радио Свобода Константин Кноп. Впрочем, в неформальном сообществе наказывать за их неисполнение никто не будет, добавляет он.

Скандал со Скипским - не первая история такого рода внутри сообщества “Что? Где? Когда?”. В феврале 2019 года аналогичные обвинения прозвучали в отношении казанского тренера Айрата Мухарлямова, - об этом сообщало издание “Площадь Свободы”. В домогательствах Мухарлямова обвинили сразу семь учениц. Свою вину Мухарлямов полностью отрицал. По мотивам публикации прокуратура провела проверку, но уголовное дело в отношении тренера так и не было заведено.

Тренировавшаяся у Мухарлямова Камилла Волкова рассказала Радио Свобода, что тренер просил делать ему массаж, клал руки школьнице на бедра, но в подростковом возрасте это воспринималось как шутка и дружеское общение. Тренер использовал особые слова - массаж он называл “круассаном”, шлепок по ягодицам – “стасиком”, поглаживание груди – “яриком”. Еще одна бывшая ученица Мухарлямова Анна (имя изменено по ее просьбе) тоже вспоминает, как делала тренеру массаж и его слишком откровенные рассказы про личную жизнь. Кроме того Анна рассказывает, что тренер постоянно покупал школьникам алкоголь.

На просьбу Радио Свобода прокомментировать эти рассказы, Айрат Мухарлямов ответил, что “не горит желанием общаться с журналистами” и за дальнейшими разъяснениями посоветовал обращаться в Следственный комитет. “Я ответил там на тысячи вопросов полтора года назад. Мне здоровье не позволит второй круг ада этого проходить по новой”, – добавил тренер.

26 июня в сети появилась еще одна история о домогательствах со стороны тренера по “Что? Где? Когда?”. Юлия Меланина из Перми рассказала, что в 2010 году, когда ей было 16 лет, оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, клал руку на колено, навязывался провожать до дома. Имя тренера Меланина не называла.

По словам Константина Кнопа, на волне скандала с Михаилом Скипским в ЧГК-сообществе всплыла и еще одна история такого рода. “Фамилия всплыла в полузакрытом режиме. Речь идет о событиях многолетней давности. Скорее всего, либо будет организована внутренняя проверка, либо историю вытащат на публику”, – рассказал Кноп.