Лицом к событию. Лукашенко избавился от конкурентки, которую якобы разгромил
Лукашенко победил с 80 процентми? В это не верит никто. Возможно даже он сам. Лукашенко тем не менее обошел своего ближайшего конкурента - Светлану Тихановскую? В это тоже не верят многие. Но разве возможно, чтобы большинство белорусских избирателей пришло на участки, чтобы "прокатить" Александра Григорьевича? И зачем он избавился от Тихановской, если так убедительно ее победил, судя по цифрам Центризбиркома? Что ему даст ее отсутствие в стране? В студии репортер штаба Навального Дмитрий Низовцев. На связи из Минска писатель Владимир Мацкевич.
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