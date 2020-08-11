Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Лукашенко избавился от конкурентки, которую якобы разгромил

Лицом к событию. Лукашенко избавился от конкурентки, которую якобы разгромил
Embed
Лицом к событию. Лукашенко избавился от конкурентки, которую якобы разгромил

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Лукашенко победил с 80 процентми? В это не верит никто. Возможно даже он сам. Лукашенко тем не менее обошел своего ближайшего конкурента - Светлану Тихановскую? В это тоже не верят многие. Но разве возможно, чтобы большинство белорусских избирателей пришло на участки, чтобы "прокатить" Александра Григорьевича? И зачем он избавился от Тихановской, если так убедительно ее победил, судя по цифрам Центризбиркома? Что ему даст ее отсутствие в стране? В студии репортер штаба Навального Дмитрий Низовцев. На связи из Минска писатель Владимир Мацкевич.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG