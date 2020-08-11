Время Свободы: Революция без лидера

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву и призвала своих сторонников прекратить протесты***Кто и зачем блокирует работу интернета в Белоруссии***В Петербурге приемные родители уже 5 месяцев не могут забрать в семьи усыновленных сирот
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