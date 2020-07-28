Губернатор Чукотки госпитализирован с пневмонией

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин госпитализирован с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

По его словам, он общался с больным этой инфекцией, после чего у него несколько дней держится высокая температура. Тест на коронавирус пока не дал результата.

На Чукотке, согласно данным федерального оперативного штаба, выявлены всего 152 больных коронавирусной инфекцией, из них 146 выздоровели. За последние сутки в регионе выявлен только один новый случай заражения, там работают кафе и рестораны, открыты спортивные сооружения и фитнес-центры.

46-летний единоросс Копин — не единственный глава региона, у которого врачи заподозрили коронавирус. С болезнью был госпитализирован глава Тувы Шолбан Кара-оол, позднее его выписали из больницы. От последствий коронавирусной инфекции скончался вскоре после увольнения со своего поста подавший в суд на Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.