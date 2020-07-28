Командир полка им. Кадырова признал, что его сослуживец воевал на Украине

Командир полка полиции спецназначения им А. Кадырова Замид Чамаев, поздравляя своего сослуживца с днем рождения, рассказал, что тот воевал на Украине и в Ливии. Официально российские войска не участвовали в боевых действиях в этих странах.

Чамаев разместил в инстаграме фотографию сослуживца в звании лейтенанта. В комментариях у него спросили, откуда столько наград у героя поста. Командир полка ответил, что это награды за участие службу в других странах — Украине, Ливии, Сирии и Южной Осетии.

В другом посте Чамаев, отвечая на комментарий "в Украине наших нет", пишет, что "он был" (имея в виду лейтенанта из своего полка), — сообщает Кавказ.Реалии.

На востоке Украины с 2014 года продолжаются боевые действия между двумя пророссийскими сепаратистскими образованиями и центральной властью, с 27 июля там объявлено очередное перемирие. В Ливии в 2014 году возобновилась гражданская война, Россия, официально поддерживая правительство в Триполи, оказывает так же поддержку второй стороне конфликта — парламенту в Тобруке.

Официально российские военные не принимают участия в обоих конфликтах, однако присутствие российского спецназа в Донбассе ранее признавал президент России Владимир Путин.