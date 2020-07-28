В Иркутске полицейского, судившегося с Радио Свобода, отправили в колонию

Суд в Иркутске приговорил сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью Дмитрия Пашкова и адвоката Кирилла Константинова к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей каждому. Их признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии в распоряжении которого оказалась копия приговора суда.

Обвиняемые признали вину, подтвердив, что обманом получили от гражданина Китая миллион рублей. Деньги они якобы собирались передать сотрудникам Следственного комитета для "более активного расследования дела о хищении", пострадавшим по которому проходит житель Китая. В суде Константинов и Пашков попросили особый порядок рассмотрения уголовного дела без исследования доказательств и признания обвинения. По данным источника Сибирь.Реалии, прокурор запросил осуждённым условный срок в 2,5 года, однако судья приговорила к реальному сроку наказания. Пашкову также запретили на 2,5 года работать в полиции.

В конце декабря прошлого года стало известно о том, что сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Иркутской области Дмитрия Пашкова задержали в Иркутске. 26 декабря суд принял решение арестовать его на два месяца на время расследования. Организаторы пикетов против наркоторговли и полицейских, покрывающих дилеров, уверены, что его приговор также повлияет на уголовное дело их родственников, ранее задержанных в рамках борьбы с наркоторговцами. Об этом деле на сайте Сибирь.Реалии в феврале 2019 года была опубликована статья, опровержения которой ранее добивался Пашков.