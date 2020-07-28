В Египте женщин-блогеров приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Египте приговорил к двум годам лишения свободы пятерых женщин, две из которых имею сотни тысяч подписчиков в Instagram, а также в приложении для обмена видео TikTok.

Так называемых инфлюэнсеров и их помощниц признали виновными в пропаганде безнравственности и торговли людьми. Как утверждает следствие, подсудимые подстрекали других женщин зарабатывать деньги, сотрудничая с ними в популярных социальных сетях. Как следует из приговора, "за посягательство на принципы и ценности Египта", консервативной мусульманской страны, каждую из женщин также обязали выплатить штраф в размере, аналогичном 19 тысячам американских долларов.

Одна из осуждённых - 20-летняя Ханин Хассан, студентка каирского университета. Ей вменяют в вину публикацию видео с целью знакомства мужчин и женщин. Власти расценили это как продвижение секс-услуг за деньги.

У другой женщины, получившей тюремный срок, Мавады аль-Адхам в Instagram и TikTok 2 миллиона подписчиков. Её признали виновной в публикации непристойных записей и фотоснимков.

Правозащитники и пользователи соцсетей в этом месяце запустили кампанию в защиту арестованных женщин, назвав их преследование "нарушением свободы мнения и самовыражения".

Reuters напоминает о еще нескольких случаях преследования в Египте по обвинениям в подстрекательстве к разврату и безнравственности с использованием соцсетей.