"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе Рунета

Правозащитная группа "Агора" и общественная организация "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе интернета в России в 2019 году. Авторы отчёта отметили, что за последний год возросло количество блокировок информации, усилилось давление на IT-бизнес и сократилось количество уголовных дел связанных с активностью в интернете.

По мнению авторов доклада, в руководстве страны "определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета – контроль, цензура и изоляция". В "Агоре" и Роскомсвободе" считают, что конечной целью будет переход на китайско-северокорейскую модель интернета. Для этого в 2019 году были приняты соответствующие законы. Речь идёт о законе о "суверенном интернете" и подготовке инфраструктуры для изоляции Рунета от мировой сети.

Согласно данным, опубликованным в докладе, в 2019 году в России зафиксировали 438 981 случай вмешательства в свободу интернета. В 2018 году таких случаев было более 662 тысяч. Большинство вмешательств в 2019 году было связано с блокировками информации – 434 275 случаев.

Авторы отмечают, что в 2019 году ситуация со свободой интернета значительно ухудшилась в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии. В этих регионах были зафиксированы нападения на журналистов или блогеров, а также приговоры с реальными сроками лишения свободы за публикации в интернете.

В 2019 году было зафиксировано 200 случаев уголовного преследования за активность в интернете. В 2018 году их было 384. Число реальных приговоров уменьшилось с 45 до 38. Авторы доклада связывают это с декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса России.

В 2019 году было зарегистрировано 78 дел, связанных с законом о неуважении к власти. В 44 из них неуважение было якобы проявлено к президенту России Владимиру Путину. Вторыми по количеству дел о неуважении стали представители правоохранительных ведомств – из-за них завели 6 дел.

Отмечается, что российские власти начали развивать новые способы ограничения свободы в интернете, например, преследование представителей IT-бизнеса и программистов. В пример приводится дело основателей веб-сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова, которые судятся с компанией "Рамблер".

"Агора" и "Роскомсвобода" также сообщают о том, что власти стали активнее использовать отключение интернета во время массовых протестных акцией. Так делалось во время митингов в Ингушетии, летних протестов в Москве, массовых акций в Бурятии и посёлке Шиес.

Также авторы доклада отмечают, что в 2019 году в России в первые подверглась цензуре компьютерная игра. Речь идёт о шутере Call of Duty, который активно критиковали государственные СМИ, обвиняя создателей игры в русофобии.