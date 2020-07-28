Лукашенко сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По словам белорусского лидера, он перенёс болезнь "На ногах. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко во вторник во время посещения воинской части внутренних войск МВД Белоруссии.

По словам Лукашенко, 97 процентов жителей республики бессимптомно переносят COVID-19. "Наконец-то я попал в золотой фонд Беларуси, несущий этот вирус", - добавил президент.

В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. Белоруссия была одной из немногих европейских стран, где не вводились карантинные меры и даже не приостанавливались массовые мероприятия.