Лукашенко сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По словам белорусского лидера, он перенёс болезнь "На ногах. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко во вторник во время посещения воинской части внутренних войск МВД Белоруссии.
По словам Лукашенко, 97 процентов жителей республики бессимптомно переносят COVID-19. "Наконец-то я попал в золотой фонд Беларуси, несущий этот вирус", - добавил президент.
В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. Белоруссия была одной из немногих европейских стран, где не вводились карантинные меры и даже не приостанавливались массовые мероприятия.
- В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19. Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.
- По последнийм данным, с начала паендемии в Белоруссии заболели более 67 тысяч человек, выздоровели более 60 тысяч. Умерли 543 пациента.
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