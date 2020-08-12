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Лицом к событию. Беларусь: граждане против узурпатора

Лицом к событию. Беларусь: граждане против узурпатора
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Лицом к событию. Беларусь: граждане против узурпатора

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К чему ведет сопротивление захвату власти Лукашенко? Каковы уроки для России? Обсуждают Лев Шлосберг, Антолий Лебедько, Антон Старков, Роман Киселев-Август.Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст. https://www.svoboda.org/a/30779904.html

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