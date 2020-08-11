Время Свободы: "Меня травят, глушат и избивают за мои же деньги!"
В Белоруссии продолжаются акции протеста, при их разгоне ОМОН действует с особой жестокостью*** Специалисты считают преступным и недопустимым использование одобренной в России без необходимого тестирования вакцины против COVID-19***Двадцать лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск»
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