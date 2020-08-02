Занзибар это Пицунда. Ислам Текушев – об открытой границе

Российские власти с 1 августа открыли границу с Абхазией. Для Сухуми это долгожданное решение стало тем не менее неожиданным: ещё 28 июля после очередных, четвёртых по счёту, переговоров с российской стороной, власти частично признанной республики заявили о том, что ограничения на въезд продлены до 4 августа. Граница по реке Псоу была в своё время, в апреле, закрыта в связи с пандемией COVID-19 по инициативе Абхазии, где, вероятно, и не подозревали, к каким последствиям это приведёт и как надолго затянется пограничная блокада. Начиная с мая Абхазия неоднократно обращалась к российскому правительству с просьбой открыть границу, однако всякий раз по решению Москвы дату переносили: сначала с 1 июня на 1 июля, потом с 1 июля на 28 июля.

Отказы Москвы означали для Абхазии не только срыв туристического сезона, но и грозили тяжелыми экономическими последствиями, что, в свою очередь, могло привести к обострению и без того непростой внутриполитической ситуации. По прогнозам Министерства финансов, в 2020 году Абхазию в любом случае ожидает снижение государственных доходов на два миллиарда рублей, а для крошечной республики это немалая сумма. Даже бюджет одного из самых богатых, Гагрского района за первые два квартала выполнен всего на 20%. Отставание за полугодие составило около 80 миллионов рублей.

Энергетика, недвижимость, туризм, отношения с Грузией – крайне важные и болезненные для абхазского общества вопросы

На фоне ограничительных мер на границе в Абхазии говорили о давлении на республиканское руководство со стороны Москвы. Как стало известно сайту Caucasus Times, от нового абхазского президента Аслана Бжании (он избран на свой пост в апреле 2020 года и с той поры успел сделать несколько примирительных заявлений о перспективах отношений с Грузией) через российских дипломатов в республике добиваются быстрого решения вопроса о снятии ограничений на продажу недвижимости гражданам РФ. Источник в министерстве иностранных дел Абхазии подтвердил информацию о том, что российская сторона также запросила у Сухуми передачу энергосистем Абхазии (компанию "Черноморэнерго") за символическую сумму в 1 рубль. В Закавказье, замечу, лишь абхазские энергетические системы остаются вне сферы российского решающего влияния. Эксперты считают, что как раз поэтому стоимость электроэнергии в Абхазии ниже, чем, к примеру, в Грузии.

Вопрос о продаже недвижимости иностранным гражданам много лет остаётся в Абхазии центре интересов. Запрет на отчуждение жилья иностранцами был принят по итогам грузино-абхазского конфликта в 1993 году и позволил "перераспределить" собственность, прежде принадлежавшую бежавшим от войны абхазским грузинам. До признания независимости Абхазии Россией эта недвижимость особого интереса для россиян не представляла. Однако 2008 год всё изменил: спрос на квартиры и дома в Гаграх или Гудауте стал таким же, как в соседнем с Абхазией Краснодарском крае.

Спрос породил сомнительные схемы, рассчитанные на доверчивых покупателей. Наиболее популярной схемой стало владение недвижимостью по доверенности: россиянам продавали генеральную доверенность на управление недвижимостью, которую уже на следующий день можно было аннулировать. На фоне многочисленных жалоб обманутых покупателей в 2009 году в Абхазии создали Комиссию по вопросам защиты имущественных прав русскоязычных граждан. В 2013 году, когда квартирный вопрос ещё сильнее обострился, в Сухуми был застрелен вице–консул российского посольства Дмитрий Вишернев, занимавшийся защитой имущественных прав русскоязычных граждан и входивший в состав российско-абхазской комиссии по этим вопросам. Убийство Вишернева, по одной из версий следствия, связано с его профессиональной деятельностью.

Официально, конечно, Москва объясняла меры по затянувшейся фактической изоляции Абхазии заботой о здоровье и местных жителей, и собственных туристов. Абхазия в последнее десятилетие неизменно входила в число самых популярных в России летних туристических направлений, принимая в "горячий сезон" больше миллиона гостей. В 2020 году, и это уже понятно, этот миллион преимущественно отправится в аннексированный Крым и на курорты Краснодарского края и Калининградской области. К тому же российские россияне получили возможность посетить Турцию и Танзанию, так что кому-то остров Занзибар заменит Гагры, а Анталья Пицунду. При этом в Абхазии за время пандемии было зафиксировано всего 57 случаев заражения. В соседнем Краснодарском крае заболели почти 8 тысяч человек, однако это не помешало Роспотребнадзору открыть туристический сезон ещё в июне, фактически на пике пандемии.

Энергетика, недвижимость, туризм, отношения с Грузией – крайне болезненные для абхазского общества проблемы. Не похоже, что у Бжании, который, как и все руководители Абхазии, заявляет о стратегическом партнёрстве с Москвой, но настаивает на сохранении независимости и суверенитета своей республики, есть достаточно пространства для манёвра, и вряд ли он способен пойти на существенные уступки Кремлю. Условие для пребывания российских туристов на территории Абхазии - справка об отсутствии коронавируса, не "старше" трёх дней. Условия, которые диктует Сухуми Москва, куда жёстче.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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