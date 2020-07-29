Генпрокурор США поспорил с демократами в Конгрессе о протестах

Генпрокурор США Уильям Барр во вторник ответил на вопросы членов Юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Он выступил в защиту решения направить федеральных агентов в Портленд, штат Орегон, и другие города страны с целью подавления протестов, которые сопровождаются вспышками насилия.

Реакция администрации Дональда Трампа на протесты, которые начались во многих городах в конце мая после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, стала главным предметов споров генпрокурора с конгрессменами-демократами. Глава Юридического комитета, демократ Джеррольд Надлер, заявил, что Барр направил агентов в Портленд вопреки мнению руководства города и штата Орегон, чтобы запугать всю страну. Генпрокурор возразил, отметив, что протесты в Портленде, которые не утихают уже 2 месяца, сопровождаются насилием, а недавно протестующие попытались поджечь здание федерального суда.

Демократы обвинили генпрокурора и президента Трампа в избыточном применении силы против граждан, реализующих конституционное право на мирные собрания. Барр и республиканцы заявили, что собрания далеко не всегда были мирными. Конгрессмен-республиканец Джим Джордан продемонстрировал на заседании комитета видеозаписи недавних беспорядков в Портленде, обратив внимание на то, что демократы, включая кандидата в президенты, бывшего вице-президента Джо Байдена, называют события в Орегоне "мирными протестами".

Демократы в ответ привели пример разгона демонстрантов 1 июня в Вашингтоне на площади Лафайет у Белого дома. Они сослались на показания майора Национальной гвардии округа Колумбия Адам Демарко, который заявил, что применение силы в отношении демонстрантов "представляло собой ненужную эскалацию".

Речь на заседании комитета зашла также о расследовании российского вмешательства в выборы президента США. Барр заявил, что принял решения в пользу осуждённых ранее приближённых Трампа Роджера Стоуна и Майкла Флинна не по указанию Трампа, а потому, что в их делах открылись новые обстоятельства. Он также подтвердил, что итоги расследования спецпрокурора Джона Дарема об обстоятельствах начала "российского расследования" будут опубликованы только после президентских выборов 3 ноября.