Дегтярёв - жителям Хабаровска: "Потерпите до сентября 2021 года"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал жителей региона, недовольных арестом прежнего губернатора Сергея Фургала, "потерпеть" до сентября 2021 года, когда в крае должны пройти новые выборы.
"Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого – время покажет", - заявил Дегтярёв в интервью "Коммерсанту".
Бваший депутат Госдумы от ЛДПР также высказал мнение, что наладил контакт "даже с самыми агрессивно настроенными" жителями региона, протестующими против его назначения. Он сослался на свой разговор с участниками несогласованной акции протеста в Хабаровске 26 июля. При этом ряд участников протестов указывают на то, что Дегтярёв вышел к людям уже после завершения митинга, и в толпе было много "подставных" лиц.
Дегтярёв также заявил, что на протестах, которые продолжаются третью неделю, "паразитируют приезжие организованные провокаторы", и упомянул, что "в городе находятся иностранные граждане из разных государств. Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились". Ранее Дегтярёв говорил о том, что иностранцы могли быть причастны к организации митингов - эти слова вызвали критику. В интервью "Коммерсанту" врио губернатора назвал акции протеста "народным движением", но вновь призвал отказаться от них, в том числе, из-за эпидемии коронавируса.
Ранее на этой неделе Дегтярёв также дал интервью музыканту Сергею Шнурову, который недавно стал генеральным продюсером RTVi. В нём Дегтярёв, в частности, говорит, что, по его мнению, позиции президента Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровского края всем по основным вопросам совпадают.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".
- После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах больше двух недель проходят массовые митинги и пикеты. Звучат лозунги не только в защиту Фургала, но и против Дегтярёва и Путина.
- Федеральные каналы практически не рассказывают об акциях протеста в крае. Число участников субботних митингов даже по официальным данным превышало 10 тысяч человек. По некоторым данным, оно достигало 50 тысяч человек. В будние дни по вечерам в центре Хабаровска собираются сотни людей.
- Сначала новый врио края Михаил Дегтярёв отказывался выходить к протестующим против его назначения, называя это "унижением". Спустя неделю он вышел к митингующим на полчаса, когда акция протеста уже заканчивалась.
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