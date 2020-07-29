Дегтярёв - жителям Хабаровска: "Потерпите до сентября 2021 года"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал жителей региона, недовольных арестом прежнего губернатора Сергея Фургала, "потерпеть" до сентября 2021 года, когда в крае должны пройти новые выборы.

"Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого – время покажет", - заявил Дегтярёв в интервью "Коммерсанту".

Бваший депутат Госдумы от ЛДПР также высказал мнение, что наладил контакт "даже с самыми агрессивно настроенными" жителями региона, протестующими против его назначения. Он сослался на свой разговор с участниками несогласованной акции протеста в Хабаровске 26 июля. При этом ряд участников протестов указывают на то, что Дегтярёв вышел к людям уже после завершения митинга, и в толпе было много "подставных" лиц.

Дегтярёв также заявил, что на протестах, которые продолжаются третью неделю, "паразитируют приезжие организованные провокаторы", и упомянул, что "в городе находятся иностранные граждане из разных государств. Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились". Ранее Дегтярёв говорил о том, что иностранцы могли быть причастны к организации митингов - эти слова вызвали критику. В интервью "Коммерсанту" врио губернатора назвал акции протеста "народным движением", но вновь призвал отказаться от них, в том числе, из-за эпидемии коронавируса.

Ранее на этой неделе Дегтярёв также дал интервью музыканту Сергею Шнурову, который недавно стал генеральным продюсером RTVi. В нём Дегтярёв, в частности, говорит, что, по его мнению, позиции президента Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровского края всем по основным вопросам совпадают.