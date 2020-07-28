Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

"Слетелись провокаторы со всей России"

Митинг, Хабаровск, 27 июля

Кремль выбрал "хабаровскую" тактику и строго ее придерживается

Никаких протестов в Хабаровске нет. А то, что есть - это не протесты, это "мутная вода", в которой ловят рыбку всякие "слетевшиеся провокаторы", как обозначил недовольных новый врио Хабаровского края Михаил Дегтярев. Такова повестка Кремля в отношении жителей края, каждый день выходящих на уличные акции. Одновременно губернатору, за которого вступился народ, накиывают все новые и новые обвинения. К каким результатам приведет такая политика? В гостях политик Яков Якубович и политолог Глеб Павловский. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG