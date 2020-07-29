Россия может первой одобрить вакцину от коронавируса нового типа

Россия может первой одобрить применение вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников. Источники канала сообщили, что работают над тем, чтобы вакцина была одобрена к 10 августа или раньше.

Речь идёт о вакцине, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В конце июля заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов рассказал в интервью “Медузе”, что вакцина была разработана центром за две недели.

По словам Логунова, вакцина показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с Радио Свобода отметили, что это не означает, что вакцина будет безопасна для людей.

От коронавируса нового типа, по данным Университета Джона Хопкинса, умерли больше 660 тысяч человек.Больше 13 тысяч из них — в России, свидетельствуют официальные данные. Эксперты и аналитики считают, что число может быть занижено в три раза.