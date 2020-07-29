БЕЛТА: под Минском задержаны 32 бойца иностранной ЧВК

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов под Минском задержали 32 "боевика иностранной частной военной компании".

Какие-либо подробности пока не приводятся, о них не сообщают и другие белорусские СМИ. Неизвестно, в частности, к какому государству относится упомянутая ЧВК.

9 августа в Белоруссии предстоят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, которые пытаются вмешаться в выборы, в том числе и российских. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и ЧВК: "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы", для участия в которых, по мнению Лукашенко, привлекаются "профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру".

В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна "ЧВК Вагнера", бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии.

Лукашенко на выборах противостоит, в частности, Светлана Тихановская, штаб которой объединился со штабами двух незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Митинги с её участием собирают сотни и тысячи людей по всей стране.