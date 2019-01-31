Свозить одного диктатора на встречу с другим? Привезти российских "военных советников" и "частных инструкторов" в Судан или Центральноафриканскую Республику? Свозить генералов на переговоры в Ирак? За проезд можете не передавать, заплачено из бюджета. Радио Свобода рассказывает об авиационной маршрутной сети российского Министерства обороны, которая охватывает Ближний Восток и Африку. Мы также проверили, действительно ли россияне, которые, по утверждению Службы безопасности Украины, летают этими самолетами, находятся сейчас в Судане и являются бойцами "ЧВК Вагнера".

10 января британская газета The Times сообщила со ссылкой на свои источники, что в Судане, охваченном сейчас антиправительственными протестами, действуют наемники из российской "ЧВК Вагнера", тесно связанной с Министерством обороны и ГРУ. В июне 2018 года о контрактах "ЧВК Вагнера" на добычу суданского золота со ссылкой на неназванные источники рассказывало российское издание The Bell. В ноябре 2018-го агентство Bloomberg написало о бизнес-интересах "ЧВК Вагнера", которой руководит "повар Путина" Евгений Пригожин, в других африканских странах, включая Ливию и Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Именно в ЦАР в июле 2018 были убиты трое россиян, приехавшие в эту страну, чтобы расследовать деятельность "ЧВК Вагнера".

28 января Служба безопасности Украины выложила на своем сайте имена и фамилии 149 россиян и граждан других бывших советских республик, которые, по данным спецслужбы, являются наемниками "ЧВК Вагнера" и в данный момент находятся в Судане. Помимо имен, были опубликованы данные внутренних и заграничных паспортов некоторых из них – если верить СБУ, заграничные паспорта "вагнеровцам" выдавали в том же отделении ФМС 77001, в котором получали документы "солсберецкие туристы" "Петров" и "Боширов", а также несколько ВИП-персон, например, Жерар Депардье, ставший в 2013 году гражданином России. Кроме того, как утверждает СБУ, номера загранпаспортов "вагнеровцев", как и номера паспортов Петрова/Мишкина и Боширова/Чепиги, отличались друг от друга всего на 1 цифру.

Многие из людей, чьи имена были выложены на сайте СБУ, по данным этой спецслужбы, в 2014–2015 годах участвовали в боевых действиях на территории Украины. За три дня до этой публикации, 25 января, СБУ опубликовала еще один материал, в котором утверждается: Министерство обороны России в лице ФГБУ "223 лётный отряд" заключило контракт с фирмой Пригожина "М Инвест" на перевозку наемников из России в Сирию, Судан, Ливию и ЦАР. "М Инвест" не раз связывали с Пригожиным и "ЧВК Вагнера" авторы независимых расследований о его деятельности. Сам Пригожин на этой неделе в интервью The Bell в очередной раз отверг свою причастность к "ЧВК Вагнера" и заявил, что "никаких частных военных компаний в России не существует".

В среду, 30 января, независимая расследовательская группа Bellingcat подтвердила достоверность части данных, опубликованных СБУ. В Bellingcat воспользовались базой данных внутренних перелетов граждан России с 2014 по 2016 год, которая доступна для покупки в интернете. Отчасти благодаря этой базе в прошлом году Bellingcat и российскому изданию The Insider удалось раскрыть настоящие личности "Петрова" и "Боширова". Большинство взятых для проверки имен и номеров внутренних паспортов с сайта СБУ совпали с номерами и именами в этой базе. Более того, в Bellingcat обнаружили, что многие из изученных лиц совершили лишь один перелет в своей жизни – в Краснодар. В 20 минутах езды от аэропорта Краснодара, рядом с деревней Молькино, находится база спецназа ГРУ, на территории которой, по многочисленным свидетельствам, тренируются бойцы "ЧВК Вагнера".

Как бы сказать помягче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале этой недели подтвердил, что российские военные инструкторы работают в Судане уже "некоторое время" в рамках "легитимных двусторонних соглашений", и добавил, что эта информация "не нуждается в каком-то детализировании". Вслед за ним заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сказал, что речь идет, в числе прочего, о представителях "частных охранных организаций". Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова утверждает, что эти частные охранные структуры никак не связаны с государственными органами и готовят кадры для силовых структур Судана.

Эксперты еще одной независимой группы расследователей, Conflict Intelligence Team (CIT), отмечают, что в риторике российских официальных лиц о "ЧВК Вагнера" произошел заметный сдвиг: от отрицания существования вооружённых наёмников в принципе российские власти перешли к использованию более "мягких" терминов. "Теперь это не наёмники, а "частные охранники". Не "частные военные компании", а "охранные предприятия", – говорят в CIT.

При этом Россия на официальном уровне по-прежнему не признаёт присутствия своих военных или частных инструкторов в расколотой на две части Ливии, где Кремль поддерживает главу так называемой Национальной армии Ливии, фельдмаршала Халифу Хафтара. На переговорах Хафтара с представителями Минобороны в Москве в начале ноября 2018 года был замечен Евгений Пригожин, однако в Кремле объяснили его присутствие "организацией официального обеда". В случае с ЦАР, по официальной версии российского государства, речь тоже идет всего лишь о единичных военных советниках (если быть точным, пяти) и "170 гражданских инструкторах".

В августе 2018-го ближайший соратник Хафтара, бригадный генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари подтвердил в интервью РИА Новости, что эта вооруженная группировка поддерживает "регулярные контакты с Минобороны и МИД России". В то же время единственным официально зафиксированным случаем визита российских военных в Ливию стал заход российского авианосца "Адмирал Кузнецов" в Ливию на обратном пути из Сирии в январе 2011 года. Тогда на борт "Кузи" поднялся сам Хафтар, которому устроили экскурсию по кораблю.

Радио Свобода удалось подтвердить с помощью документов в открытых источниках, что Министерство обороны действительно совершает авиарейсы в Ливию и Судан, первый из которых состоялся как минимум 5 августа 2018 года. Мы также выяснили, в какую сумму обходится российским налогоплательщикам обслуживание этих рейсов. СБУ опубликовала маршруты двух самолетов 223-го летного отряда МО, Ту-154 с бортовыми номерами RA-85041 и RA-85155. Мы подтвердили эту информацию и выяснили из независимых открытых источников, что рейсов в Судан они совершили еще больше, чем утверждает украинская спецслужба.

В этом материале мы не будем подробно касаться регулярных и частых перевозок военнослужащих, которые осуществляются из России в Сирию самолетами Ил-76 и Ил-62 Министерства обороны, сосредоточившись лишь на деликатных поручениях, которые отданы на откуп Ту-154 223-го летного отряда. Впрочем, и они регулярностью своих полетов на Ближний Восток заслужили прозвище "сирийских маршруток".

Маршруты суданские, маршруты известные

Рейсы "маршруток" Минобороны в Сирию и другие страны Ближнего востока и Африки отслеживает не только СБУ, но и обычные активисты, которые публикуют результаты своих наблюдений за сервисом FlightRadar24 в социальных сетях: например, твиттер-аккаунт "Записки охотника", из которого, к примеру, многие пользователи интернета узнали на днях об отправке в Венесуэлу самолета российской авиакомпании Nordwind.

Радио Свобода удалось по данным сервиса FlightRadar24 установить, что самолеты 223-го летного отряда Министерства обороны РФ как минимум начиная с августа 2018 года регулярно посещали Хартум (Судан) и по одному разу Бенгази (Ливия) и Банги (Центральноафриканская Республика). Все полеты совершались с посадкой на военной базе Хмеймим в сирийской Латакии, где базируются российские воздушно-космические силы (ВКС). Данные FlightRadar24 независимо подтверждаются договорами, которые 223-й летный отряд заключил на обеспечение и обслуживание этих перелетов с коммерческими подрядчиками (подробнее об этих контрактах в следующей главе). Кроме того, некоторые из маршрутов можно сопоставить с конкретными событиями на Ближнем Востоке.

Речь идет о двух бортах: это самолеты гражданской модификации Ту-154М ("М" означает "модернизированный") с бортовыми номерами RA-85155 и RA-85041. Первый из них был произведен в 2010 году и уже становился предметом расследования и поводом для скандала. В мае 2014 года оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание на то, что этот самолет совершил перелет на Сейшельские острова, знаменитые главным образом своими курортами. Члены команды Навального на основе открытых данных сделали вывод, что бортом регулярно пользуется министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ответ на вопрос, по каким делам высокопоставленные военные чины РФ могли оказаться на Сейшелах, в Минобороны заявили, что самолет действительно побывал на Сейшельских островах, но "военнослужащих, государственных гражданских служащих, других официальных лиц и делегаций не было", так как борт, приписанный к российским ВВС, якобы совершал чартерный рейс на возмездной основе.

Второй самолет с бортовым номером RA-85041 был построен по спецзаказу Министерства обороны и совершил первый полет в 2012 году. Он стал предпоследним в истории выпущенным серийно самолетом этой модификации.

Начиная с августа 2018 года самолеты RA-85155 и RA-85041 совершили в общей сложности 9 полетов в столицу Судана Хартум, один полет во второй по величине город Ливии Бенгази и один полет в столицу ЦАР Банги (и тот и другой также через Хартум).

Первый из этих полетов начался 4 августа в Москве по тому же маршруту, которым летел разбившийся в декабре 2016 года Ту-154 с ансамблем Александрова и Елизаветой Глинкой на борту (тот борт принадлежал тому же 223-му летному отряду МО РФ): через Сочи в Латакию. Однако, пробыв на базе Хмеймим совсем недолго, борт RA-85155 взял Курс на Хартум. В столице Судана самолет провел почти целый день 5 августа, и в ночь на 6 число вылетел тем же маршрутом через Латакию и Сочи в Москву.

Второй полет меньше чем через месяц совершил борт RA-85041. Вылет с военного Чкаловского аэродрома в Подмосковье поздно вечером 26 августа, короткая посадка в Латакии и опять перелет в Хартум. Но на этот раз у маршрута была другая конечная точка: пробыв почти целый день 27 августа в Судане, борт вылетел в столицу ЦАР Банги, куда и прибыл в ночь на 28 августа. Примечательно, что накануне, по данным ТАСС, до Банги наконец добрались сотрудники российского Следственного комитета, приехавшие в ЦАР расследовать убийство журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, произошедшее за месяц до этого, 31 июля 2018 года. Следователи провели в ЦАР три дня, а военный борт остался в Банги, судя по данным FlightRadar, всего на несколько часов: утром 29 августа самолет снова был в Хартуме, а оттуда через Латакию вернулся в Москву.

Интересно, что через два дня после возвращения из Банги, 31 августа, этот же борт номер RA-85041 отправился по маршруту Махачкала – Багдад – Москва. Это единственный случай за 2018 год, когда самолеты RA-85041 и RA-85155 посещали столицу Ирака, возможное объяснение состоит в том, что военные направлялись на самом деле в Латакию, но самолет был перехвачен ВВС Ирака. Во всяком случае, в тот же день портал Al Masdar News сообщил, что иракские власти запретили пройти через воздушное пространство страны самолету Ту-154М, летевшему из Москвы в провинцию Латакия на западе Сирии. Посольство Ирака в Москве тогда заявило, что "новость сфабрикована" и является попыткой "повлиять на отношения России и Ирака". Данные FlightRadar свидетельствуют об обратном: самолет действительно был вынужден сесть Багдаде, а потом отправился не в Латакию, а обратно в Россию.

Третий полет (здесь и далее речь идет только о самолете с регистрационным номером RA-85155) – 15 сентября, маршрут Москва – Латакия – Хартум (стоянка 16 сентября на протяжении примерно 15 часов) – Латакия-Москва.

Четвертый полет – начало октября. Примечательно, что рейс, начавшийся 1 октября в Чкаловском, по данным FlightRadar24 изначально направлялся в Симферополь, но уже в полете был переназначен на Латакию. Далее вновь Хартум (стоянка 2 октября около 15 часов) и обратно в Москву через Латакию.

Пятый полет – 21 октября. Уже привычным маршрутом военный борт прилетел из Москвы в Хартум через Латакию, но Судан снова не был конечной целью загадочного путешествия. С помощью треков сервиса FlightRadar24 можно установить, что ранним утром 22 декабря российский Ту-154 вылетел из Хартума в ливийский город Бенгази. Весной 2017 года издание РБК сообщало, что именно здесь "по инициативе Ливии" работали сотрудники российской ЧВК "РСБ-Груп" Олега Криницына. С Ливией связывают и деятельность "ЧВК Вагнера". Российский самолет пробыл в Бенгази около половины дня и вылетел, вопреки стандартному маршруту, из ливийского города не в Хартум или Латакию, а прямо в Москву.

Шестой рейс состоялся всего через неделю после пятого: классический маршрут Москва – Латакия – Хартум – Латакия – Москва, вылет 27 октября, стоянка в Хартуме продолжительностью 2 часа ранним утром 28 октября.

Обращает на себя внимание следующий же, хотя и не суданский маршрут борта RA-85155: Москва – Дамаск – Тегеран – Сочи – Москва с 4 по 6 ноября. Посещение бортами Минобороны столицы Сирии Дамаска (а не базы Хмеймим в Латакии) предположительно могут быть связаны с доставками делегаций для переговоров с Башаром Асадом. Вероятно, так было и на этот раз: спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев в полном соответствии с маршрутом RA-85155 4-го ноября посетил Дамаск, а 5-го Тегеран. В обеих столицах он докладывал об итогах четырехстороннего саммита по ситуации в Сирии, который прошел в Стамбуле в конце октября.

Следующий полет RA-85155 в Хартум получился сдвоенным (7-й и 8-й): Москва – Латакия – Хартум – Латакия – Сочи с 24-го по 25 ноября и Сочи – Латакия – Хартум – Латакия – Москва с 27 по 28 ноября. Самолет провел в Хартуме всего около 3 часов ранним утром 25 ноября, вернулся в Сочи, где простоял почти двое суток, и вновь отправился в Хартум, чтобы провести в суданской столице всего чуть больше двух часов 27 ноября.

Наконец, последний на сегодняшний день, девятый рейс RA-85155 оказался самым интересным. Борт вылетел из Москвы незадолго до полуночи 15 декабря, через Латакию добрался до Хартума, но оттуда утром 16 декабря не в Латакию, а направился в столицу Сирии Дамаск. Этот маршрут соотносится с визитом президента Судана Омара аль-Башира в Дамаск к Башару Асаду, который состоялся как раз 16 декабря На одной из совместных фотографий, сделанных в ходе визита, Асад и аль-Башир стоят на фоне самолета с полосками в цветах российского флага, детали фюзеляжа напоминают Ту-154, по всей видимости, это и есть борт RA-85155. Вечером 16 декабря российский самолет из Дамаска вновь направился в Хартум, вероятно, чтобы доставить домой суданского визитера, и из Хартума через Латакию вернулся в Москву.

Есть основания полагать, что как минимум в 2018 году других полетов российских военных самолетов гражданских модификаций в Судан, Ливию или ЦАР не было. Радио Свобода изучило в сервисе FlightRadar24 всю доступную информацию по всем имеющимся в базе приложения самолетам гражданских модификаций, приписанным к российским ВВС, в том числе, данные по всем самолетам 223-го летного отряда. Многие из них совершают регулярные или эпизодические рейсы в Латакию: это несколько Ту-154 различных модификаций, один Ту-134, один Ил-76, один Ан-124 и два Ил-62. Чаще всего в Хмеймим в прошлом году летал именно Ил-62 с бортовым номером RA-86496 (возможно, вместительный самолет использовался для ротации личного состава российских военных в Сирии). Кстати 10 декабря 2018 года этот же Ил-96 сопровождал полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в столицу Венесуэлы Каракас. Демонстративный визит был организован через три дня после окончания московских переговоров Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. Еще одна "тушка" 223 отряда, с бортовым номером 85605? отметилась в Хельсинки, куда она привезла начальника Генерального штаба ВС РФ, генерала Валерия Герасимова, на переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генералом Джозефом Данфордом.

Но ни одного другого полета в Хартум, Банги, Бенгази или по другим необычным направлениям, кроме девяти описанных выше, Радио Свобода обнаружить не удалось. Нельзя исключить, что часть рейсов была удалена из базы данных FlightRadar24 по требованию российских военных (такое уже случалось, например, с тем самым сейшельским полетом RA-85155), но тогда непонятна избирательность – почему в базе остались девять таинственных маршрутов в Судан, Ливию и ЦАР, описанных выше?

Если судить по очередному договору 223-го летного отряда на обеспечение и обслуживание полетов по сирийско-суданскому маршруту, заключенному 15 января 2019 года (об этом ниже), в ближайшее время перелеты как минимум в Хартум возобновятся.

"Эконом" в "глубокой заморозке"

Совершение Министерством обороны регулярных полетов в Судан, а также более редких – в Ливию и ЦАР подтверждается договорами на обслуживание этих рейсов, которые 223 летный отряд МО заключал с двумя российскими компаниями. Одна из этих компаний косвенно связана с ФСБ. Данные о контрактах есть в открытом доступе на сайте госзакупок.

Как следует из предыдущей части этого материала, первый задокументированный сервисом FlightRadar24 полет Ту-154 Минобороны в Судан состоялся 5 августа 2018 года. При этом в официальных документах Судан появляется в качестве пункта назначения российских военных лишь спустя 25 дней, 30 августа. Именно в этот день после процедуры "закупки у единственного поставщика" ФГБУ ГАК "223 летный отряд МО РФ" заключило контракт с ООО "ЦПДУ ГА "Аэротранс" на "оказание услуг по организации внутренних и международных рейсов вне расписания по заявкам заказчика".

Как следует из копии контракта, доступной на сайте госзакупок, "Аэротранс" обязался совершать за счет Минобороны "действия по обеспечению рейса воздушного судна Ту-154 по маршруту Чкаловский (Россия) – Латакия (Сирия) – Хартум (Судан) – Банги (ЦАР) – Хартум (Судан) – Банги (ЦАР)- Латакия (Сирия) – Чкаловский (Россия). В стоимость контракта, которая составила почти 21 миллион рублей, входило наземное обслуживание и стоянка в этих аэропортах, обеспечения экипажа бортовым питанием класса "эконом" в "глубокой заморозке", получение разрешений на полет, обеспечение горючим, проживание экипажа в Хартуме, подача флайт-плана в уполномоченные авиационные ведомства различных стран, предоставление «супервайзера» в Латакии, Хартуме и Банги, а также другие услуги:

Всего Радио Свобода удалось найти 5 таких заключенных контрактов. Все закупки были осуществлены без конкурса. Еще две закупки были объявлены секретными, на сайте госзакупок их статус находится на стадии "прием заявок" – возможно, по какой-то причине они просто не состоялись.

Следующий после 30 августа контракт был заключен 223-м летным отрядом уже с другой компанией, "Царь Авиэйшн". Он практически идентичен предыдущему, разница лишь в маршруте: на этот раз речь идет о совершении полетов из Латакии в Хартум. Обслуживание этих рейсов обошлось налогоплательщикам в 6683000 рублей.

18 октября 223 летный отряд снова заключает контракт с "Царем" об обслуживании полетов Ту-154. На этот раз в маршруте появляется ливийский город Бенгази, куда, как было показано выше, самолеты Минобороны действительно летали в 2018 году. В контракте указано, что в Бенгази "маршрутки" 223-го отряда должны летать из Хартума – это подтверждает данные сервиса FlightRadar24, с той разницей, что в контракте сказано о возвращении самолетов из Ливии в Судан, в то время как после единственного полета в Бенгази Ту-154 вылетел напрямую в Москву. Стоимость контракта составила 6854000 рублей.

14 декабря 2018 года права обслуживать очередную "порцию" рейсов Ту-154 Минобороны снова удостоилась компания "Царь Авиэйшн", а в маршруте появился новый пункт назначения – Дамаск, куда, как мы теперь знаем, российские военные возили на переговоры с Башаром Асадом суданского диктатора Омара Аль-Башира. Стоимость контракта составила 11777000 рублей.

Наконец, последний контракт, который нам удалось найти, был заключен совсем недавно, 15 января. На этот раз повезло компании "ЦПДУ ГА "Аэротранс". Контракт предусматривает полеты по маршруту Чкаловский-Латакия-Хартум. Сумма, которую Минобороны заплатит за выполнение этих рейсов, составит 7234000 рублей.

Итого из 5 контрактов 2 были заключены с "Аэротрансом", 3 – с компанией "Царь авиэйшн". В размещении и реализации госзакупок прослеживается четкая ежемесячная периодичность. Несмотря на то, что "Царь" получил на один контракт больше, суммы, доставшиеся этой фирме и "Аэротрансу", практически одинаковые – 25 и 28 миллионов рублей соответственно.

Если верить базе данных российских юридических лиц "Контур-Фокус", 223 летный отряд часто судится в арбитражных судах со своими контрагентами – чаще всего речь идет о несвоевременной оплате услуг со стороны авиаотряда, в частности – заправки самолетов топливом. В то же время, за перевозки в Сирию, Судан, Ливию и ЦАР российское военное ведомство, судя по всему, платило исправно: данных о судебных исках к 223 отряду со стороны "Аэротранса" и "Царь Авиэйшн" в системе нет.

Обе хэндлинговые компании (этим заимствованным из английского языка словом в авиационном бизнесе называют наземное обслуживание самолетов) довольно известны на рынке. "Царь" был основан лишь в 2016 году, что не помешало ему с тех пор выиграть несколько крупных госзаказов – например, на обслуживание перевозок в Байконур с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина, а также на обслуживание полетов МЧС. Интересно, что вторым контрагентом 223 отряда для обслуживания рейсов в Сирию и Судан, компанией "Аэротранс", владеет ООО "Кристалл Джет", а этим ООО, в свою очередь, кипрский офшор Истив Эссошиэйтс Лимитед (Esteve Associates Limited). Этот же офшор, согласно данным "Контур Фокуса", является учредителем Общественной организации "Вымпел", объединяющей, как следует из ее сайта, "ветеранов группы специального назначения органов государственной безопасности "Вымпел" и других силовых структур Российской Федерации". Компанией Esteve Associates Limited владеет офшор с Британских Виргинских островов Mellerud Holdings Ltd. Выяснить, кто стоит за этой компанией, Радио Свобода не удалось.

Списки СБУ

Служба безопасности Украины уже не первый раз публикует имена и личные данные россиян, которые по ее данным являются бойцами "ЧВК Вагнера": так, в сентябре и октябре 2018 года СБУ выкладывала на своем сайте списки "вагнеровцев", якобы погибших в Сирии в бою 7 февраля под Дейр-эз-Зором. Радио Свобода и другим СМИ удавалось частично подтвердить достоверность опубликованной информации и даже пообщаться с родственниками бойцов. Как мы уже отмечали в начале этой статьи, принадлежность некоторых людей из нового списка СБУ к "ЧВК Вагнера" в среду удалось подтвердить расследовательской группе Bellingcat. Радио Свобода также внимательно изучило список из 149 человек на сайте СБУ, и хотя нам не удалось найти доказательств того, что кто-либо из них сейчас находится в Судане, некоторые из этих людей, судя по фотографиям в их аккаунтах в социальных сетях, действительно являются "вагнеровцами".

Под номером "55" в списке СБУ значится Александр Жигалов . В материалах украинской спецслужбы говорится, что в "ЧВК Вагнера" Жигалов имеет личный номер М-5105. В профиле Жигалова в социальной сети "Одноклассники" (с недавнихз пор он использует эту соцсеть под именем своей жены) есть несколько его фотографий с типичным для "вагнеровцев" жетоном с таким номером. Жетон хорошо виден, в частности, на этом фото (сохраненная копия). 1 марта 2018 года Жигалов в камуфляжной форме сфотографировался со своим другом и подписал фото – "перед отправкой в командировку".

. В материалах украинской спецслужбы говорится, что в "ЧВК Вагнера" Жигалов имеет личный номер М-5105. В профиле Жигалова в социальной сети "Одноклассники" (с недавнихз пор он использует эту соцсеть под именем своей жены) есть несколько его фотографий с типичным для "вагнеровцев" жетоном с таким номером. Жетон хорошо виден, в частности, на этом фото (сохраненная копия). 1 марта 2018 года Жигалов в камуфляжной форме сфотографировался со своим другом и подписал фото – "перед отправкой в командировку". Под номером "107" в списке – Руслан Сапаралиев. В аккаунте одного из его родственников (предположительно, сына) в социальной сети "ВКонтакте" можно найти фото Руслана Сапаралиева с тремя "орденами мужества", которыми часто награждали бойцов "ЧВК Вагнера" за успехи в военных кампаниях в Сирии и в Украине (оригинал фото, сохраненная копия)

Выводы

Радио Свобода удалось установить, что российские военные находятся в Судане не просто "некоторое время", как говорит Дмитрий Песков, а как минимум с августа 2018 года. Помимо этого, 223-й летный отряд Минобороны выполняет до десяти рейсов в месяц в Судан и Сирию, а также единичные рейсы в Ливию и ЦАР. Пассажирами этих рейсов являлись высокопоставленные представители Минобороны и даже лидеры зарубежных государств: например, президент Судана Омар аль-Башир и президент Сирии Башар Асад.

Мы также выяснили, что за одной из компаний, осуществляющих наземное обслуживание этих рейсов, стоит кипрский офшор, который также является учредителем общественной организации ветеранов группы специального назначения органов государственной безопасности "Вымпел".

Всего в качестве "маршруток" Минобороны, курсировавших между Россией и Сирией, использовалось более 10 самолетов, но лишь два из них совершали полеты в другие страны, такие, как Судан, Ливия или Центральноафриканская республика.

Судя по заключенному в январе уже этого года очередному контракту на обслуживание полетов самолетов Минобороны в Сирию и Судан, регулярные рейсы армейских "маршруток" продолжатся и в этом году. Если риторика российских властей в сторону признания действия ЧВК из России на Ближнем Востоке, в Африке и других странах продолжится, то и таинственные полеты в Хартум, Бенгази и Банги могут получить официальное объяснение. Но тогда возникнут другие вопросы, например, в чьих интересах и ради чего российские налогоплательщики оплачивают доставку военных, а возможно, и наемников, в далекие страны с жесткими авторитарными режимами.