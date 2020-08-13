Лицом к событию. Беларусь зовут на стачку

Протесты в Беларуси и Хабаровске обсуждают: заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, вернувшийся из Минска специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, правозащитники Татьяна Локшина, Олег Козловский, координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, белорусский писатель Владимир Некляев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30781844.html