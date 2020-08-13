Время Свободы: "Уйди!"

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич – о своем отношении к Александру Лукашенко***Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал российские власти за ограничение свободы прессы***Джо Байден объявил, что в случае его победы на президентских выборах в Соединенных Штатах, вице-президентом станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис
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