Ковид-диссидентов из Владикавказа обвинили в массовых беспорядках

Задержанным на митинге коронаскептиков во Владикавказе, который прошел 20 апреля, изменили статью обвинения. Теперь они обвиняются в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает редакция “Кавказ.Реалии” со ссылкой на мать одного из задержанных.

20 апреля во Владикавказе прошёл стихийный митинг против введения самоизоляции. В нём участвовали до полутора тысяч человек. Участники протестовали из-за потери работы и недостатка информации об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. После протеста в республике прошла серия задержаний. Сейчас 34 участника митинга арестованы и содержатся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Срок содержания под стражей им был продлен до конца августа. Продление меры пресечения было обжаловано в кассации, однако результат ее рассмотрения родители до сих пор не получили. За участие в массовых беспорядках участникам митинга грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. За их организацию – от 8 до 15.