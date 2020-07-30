Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Ковид-диссидентов из Владикавказа обвинили в массовых беспорядках

Митинг во Владикавказе, архив

Задержанным на митинге коронаскептиков во Владикавказе, который прошел 20 апреля, изменили статью обвинения. Теперь они обвиняются в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает редакция “Кавказ.Реалии” со ссылкой на мать одного из задержанных.

20 апреля во Владикавказе прошёл стихийный митинг против введения самоизоляции. В нём участвовали до полутора тысяч человек. Участники протестовали из-за потери работы и недостатка информации об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. После протеста в республике прошла серия задержаний. Сейчас 34 участника митинга арестованы и содержатся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Срок содержания под стражей им был продлен до конца августа. Продление меры пресечения было обжаловано в кассации, однако результат ее рассмотрения родители до сих пор не получили. За участие в массовых беспорядках участникам митинга грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. За их организацию – от 8 до 15.

  • Одного из вдохновителей митинга, ковид-диссидента Вадима Чельдиева обвиняют в распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции, он внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
  • Москвич Арсен Бесолов, сторонник Чельдиева, стал подозреваемым в уголовном деле об организации беспорядков во время митинга.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG