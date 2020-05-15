Оперного певца Чельдиева включили в список экстремистов

Ковид-диссидента и оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На него заведено три уголовных дела. Об этом сообщает "Медиазона".

Чельдиева обвиняют в призывах к экстремизму, распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции. Ранее во Владикавказе был задержан администратор телеграм-чата сторонников ковид-дессидента Арсен Бесолов. Ему вменяют организацию хулиганства на митинге, прошедшем в столице Северной Осетии 20 апреля.

Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.