МИД Украины упомянул о возможной экстрадиции задержанных в Минске

МИД Украины прокомментировал в четверг задержание в Белоруссии более 30 граждан России, которые, по утверждениям белорусских властей, имеют отношение к так называемой ЧВК Вагнера.
В комментарии МИД отмечается, что СМИ пишут об участии ряда задержанных в боевых действиях против украинских сил в Донбассе. "Обнаружение этих боевиков в Белоруссии... свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами" - говорится в комментарии.
"Вопросы о возможной экстрадиции или иных юридических действиях будут решаться компетентными правоохранительными и специальными органами" - говорится в комментарии.
Агентство БелТА ранее опубликовало имена всех 33 задержанных россиян. Радио Свобода изучило его. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.
Об украинском гражданстве ряда задержанных сообщил в четверг и МИД Белоруссии, куда был приглашён советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Минске Петр Врублевский. "С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси" - говорится в комментарии МИД.
Туда же был вызван и российский посол. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах, — рассказали в пресс-службе белорусского МИД. Российское посольство в Минске, МИД России и официальные лица не комментировали задержание российских граждан.
- В среду белорусское государственное агентство БелТА передало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в санатории под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня информацию СМИ на совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. В четверг стало известно, что россиян обвиняют в подготовке терактов.
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